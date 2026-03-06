首季推出已造成熱烈話題的Netflix真人版《航海王》影集，第2季即將在3月10日登場，台灣將特別舉行獨家活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，請到大甲鎮瀾宮媽祖護航魯夫、
索隆、娜美等一行人，3月14日從高雄市海邊路與成功二路交叉口出發，一路遊行前往高雄港16號碼頭，結合台灣在地信仰文化與海洋冒險精神，打造前所未有的跨界盛事，號召全台粉絲一起熱情參與。
大甲媽祖與《航海王》夢幻聯動 護航前往新世界大冒險
大甲鎮瀾宮媽祖將和《航海王》夢幻聯動！此次遊行由鎮瀾宮媽祖護航，
象徵對於魯夫、喬巴等劇中角色乘風破浪的祝福。在台灣信仰中，媽祖對於航海安全的庇佑深受討海人的信賴，這次活動巧妙讓台灣文化和戲劇主題做連結，更增台灣觀眾的親切感。而3月14日當天在高雄市展開由大甲媽祖護航的遊行，眾家經典角色亦會現身，粉絲能近距離和他們互動、留下最美好的回憶。
除了魯夫、
索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴等重要人物之外，梅利號、 鯨魚拉布，以及巨人族戰士布洛基與東利也會在高雄港登場， 重現熱血與感動兼具的冒險場景，現場更會有大型拍攝裝置， 打造最具話題性的打卡熱點，已讓不少《航海王》的粉絲熱切期待。
全台《航海王》粉絲注意 遊行報名至3月9日傍晚為止
主辦單位邀請台灣的《航海王》粉絲換上海賊裝扮，
一同參與這場屬於冒險者的盛典，讓高雄港化身偉大航道的起點，最終站將在高雄港16、17號碼頭，3月14日一起和草帽海賊團揚帆啟航， 在媽祖護航之下勇闖新世界，將可感受到彷彿置身劇中的滿足。
即日起「媽祖護航！草帽海賊大遊行」正式開放百名海賊夥伴報名，心中也有海賊夢的忠實觀眾，不妨換上裝備一起加入這場歡樂的大遊行，登記時間至3月9日17:00止，粉絲們千萬把握機會、別錯過這場有大甲媽祖加持的冒險。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大甲鎮瀾宮媽祖將和《航海王》夢幻聯動！此次遊行由鎮瀾宮媽祖護航，
除了魯夫、
主辦單位邀請台灣的《航海王》粉絲換上海賊裝扮，
即日起「媽祖護航！草帽海賊大遊行」正式開放百名海賊夥伴報名，心中也有海賊夢的忠實觀眾，不妨換上裝備一起加入這場歡樂的大遊行，登記時間至3月9日17:00止，粉絲們千萬把握機會、別錯過這場有大甲媽祖加持的冒險。