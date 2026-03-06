我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）昨（5）日開打，中華隊出師不利，以0：3不敵上屆8強球隊澳洲，吞下預賽第一敗。賽後日本媒體與《NOWnews 今日新聞》記者分享「台澳大戰」的心得，日媒表示，徐若熙的好表現是最大亮點，投手群的發揮也很出色，關鍵在於打線熄火。此外，日媒透露，昨日賽前李灝宇傷退，加上費爾柴德首打席的界外全壘打，讓他感覺到中華隊整場比賽運氣不會太好。昨日中華隊推出「龍之子」徐若熙擔任先發，主投4局無失分，僅被敲出2安、送出3次三振，完美壓制「袋鼠軍團」打線，不料徐若熙退場後，陳柏毓登板遭到狙擊，在壘上有人的情況下，失投直球被柏金斯（Robbie Perkins）咬中，形成一支2分全壘打，7局下澳洲「狀元郎」巴札納（Travis Bazzana）補刀，鎖定張奕內角球，硬是將球送出牆外，這一棒也讓戰局底定。賽後一位資深日本媒體與《NOWnews 今日新聞》記者聊到「台澳大戰」，日媒表示，雖然能理解中華隊將徐若熙換下場的時機點，但以徐若熙昨日的變化球狀態，第5局續投高機率能壓制澳洲隊打者，「畢竟這輪也無法再登板，能完成5局任務，已經是經典賽S級的表現。」綜觀整場比賽，日媒認為，投手方面的表現幾乎無法挑惕，「只讓澳洲隊打下3分，這已經是很完美的內容，不過....打線熄火才是最主要關鍵。」日媒直言，以賽前對中華隊的分析，對澳洲隊投手群要打超過3分，不會是難題。日媒也透露，昨日就有隱約感覺到中華隊「運」有點跑掉，先是台、美混血球員隆恩（Jonathon Long）因傷退賽，昨日賽前「怪力男」李灝宇也因拉傷離開中華隊。日媒直言，費爾柴德的首打席超級關鍵，「那支界外全壘打，球一飛過標竿，我就想說，今天中華隊的運氣可能不會太好。」而中華隊的未來走向，日媒也講得直白，「台日大戰」的結果是一回事，「重點就是看中華隊是否能消耗少量投手，畢竟接下來對捷克、韓國的比賽更重要，如果能走向2勝2敗，還有一拚晉級的機會。」