金州勇士今（6）日客場迎戰休士頓火箭，「嘴綠」格林（Draymond Green）第三節剩下9分49秒一次吹判倒地後，突然對走過的火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）伸出「鬼手」想絆倒他，勇士隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在一旁也看傻眼，不解為何格林要做出這種危險動作，裁判則經過重播檢視後，直接送格林一次技術犯規。勇士本場在柯瑞（Stephen Curry）持續缺戰下，於客場挑戰火箭，比賽進行到第三節剩下9分49秒時，勇士仍以56：49領先，格林在一次通過掩護時倒地，裁判判決勇士球權，正當史密斯走過時，格林就突然伸出「鬼手」想絆倒他，所幸並未造成史密斯受傷，格林本身則賊笑穿過他身旁。格林這次的小動作，被轉播視角清楚拍下整段過程，原本走到格林身邊想拉起他的勇士隊友波傑姆斯基，對格林這一行徑也摸不著頭緒，直攤手表示無奈，且裁判就在一旁，隨後經提醒重播檢視，直接吹判格林一次技術犯規，讓火箭多攻下1分。看到格林小動作，球迷也紛紛表示看不下去，「還在行進中就故意拉住他，這是人幹的事嗎?」、「有時候真搞不懂他腦子在想啥」、「勇士領先還這樣搞，根本在送頭」勇士、火箭之戰目前打到第四節，火箭以91：89逆轉超前，格林則先發上陣23分鐘攻下7分、2籃板與6助攻，差點被絆倒受傷的史密斯則打了33分鐘僅攻下2分、但搶下11個籃板。