▲湖人今夏會持續圍繞唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）為主要核心重整陣容，擁有超過4000萬薪資空間的他們，有意找來第3位球星級年輕長人加入。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今夏操作備受矚目，《Heavy Sports》記者戴維尼（Sean Deveney）近日撰文透露，騎士與熱火2支球隊若今年再無法闖出東區，因為薪資上限緣故，有意賣出陣中主力長人，尤其以騎士明星中鋒莫布利（Evan Mobley）可能性最大，湖人今夏擁有超過4000萬美元薪資空間，將把爭取莫布利視為「夢幻目標」，讓他成為唐西奇（Luka Doncic）生涯至今的最佳搭檔。報導中指出，儘管目前普遍認為，湖人休賽季清出大量薪資空間後，首要從自由市場探詢球員，例如爵士的防守型中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。凱斯勒本季打完將成為受限自由球員，湖人有可能開出具侵略性的報價搶人。不過也有另一種觀點認為，湖人在簽下任何自由球員之前，會先考慮透過交易補強，憑藉超過4,000萬美元薪資空間，湖人可以成為那些想要清理冗長合約球隊的「接手地」，如果這些合約屬於有天賦的年輕長人，湖人手上也有足夠的選秀權可以作為籌碼。在此前提下，一位不具名NBA總管透露，熱火阿德巴約（Bam Adebayo）和騎士莫布利都將引起湖人極大的興趣，尤其是莫布利。儘管普遍觀點認為，如果騎士季後賽依舊無法闖出東區，可能會導致先發中鋒艾倫（Jarrett Allen）被交易，但就事實而言，騎士更可能交易掉進攻上限更高、同時也更貴的莫布利，留下艾倫作為防守核心重整。主要原因就在於兩人薪資差異，艾倫未來3年年均薪僅3,000萬美元，反觀莫布利本季才剛邁入5年2.7億美元（約合新台幣86.1億）的第一年，騎士在得保留哈登（James Harden）和米契爾（Donovan Mitchell）這2位球星同時，艾倫的合約價碼明顯更適合騎士。該總管補充道，由於目前NBA硬上限規定太過嚴苛，某些中產球隊無法容下那些領著聯盟前20名高薪、卻缺乏得分爆發力的球員，而這正是騎士與熱火目前所面臨的困境。「這就是他們每幾年一定會遇到的問題。NBA 的建隊方式非常頭重腳輕。如果薪資最高的那幾個人裡，無法每場砍下25分，那很難構建奪冠陣容。像克里夫蘭這樣的球隊，他們已經觸及薪資上限，這注定莫布利無法在那裡待太久。」《Heavy Sports》報導中稱，「且遺憾的是，莫布利進攻成長幅度看起來有些停滯了。」據推測，如果莫布利加盟湖人，在唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）為首的進攻體系下（前提是詹姆斯離隊），進攻端可以得到很大幫助。同時，防守端上湖人將獲得巨大的收益。且重點是，莫布利連同下季合約還有4年，將一路到2030年才會獲得自由身，與湖人想在唐西奇時代下衝冠的時程吻合，該總管最後表示，「湖人如果得到一個像他這樣24歲、還有活動力的禁區球星，並把他與唐西奇放在場上打球，那簡直是夢想成真。」