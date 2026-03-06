我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠新科狀元弗拉格（Cooper Flagg），本場交手奧蘭多魔術比賽中傷癒復出，首節抓下進攻籃板後放進2分，職業生涯首年就當上「千分先生」，19歲又75天年紀也是史上第2年輕達標者，僅次於2003年狀元、NBA看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。超級大物弗拉格去年選秀會毫無懸念當選狀元，開季經過一段時間適應NBA強度後，逐漸兌現潛力，作為全聯盟最年輕球員之一，弗拉格本季僅出賽49場就達標生涯1000分成就，成為新科「千分先生」。根據統計，弗拉格19歲又75天達標1000分，為史上第2年輕，僅次於詹姆斯的19歲又41天，且弗拉格前段時間因傷缺陣，自2月13日交手湖人之戰就缺席至今，中間將近有21天時間，否則他會更接近詹姆斯原紀錄。可惜本場比賽，獨行俠遭到逆轉，弗拉格最後一波進攻操到最後一擊未果，反被魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）上演灌籃準絕殺，獨行俠最終115：114輸球，弗拉格18分、6助攻與4火鍋也做白工。弗拉格本季還創下不少現象級紀錄，包含1月底面對黃蜂之戰狂砍49分，成為史上第一位未滿19歲、就能攻下49分的球員，同時，也刷新史上最年輕單場45分以上紀錄，也是史上第一位達成單場45分、10籃板的新秀。