我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（6）日作客西區第5的丹佛金塊，首節就陷入苦戰，除本場面臨挑戰之外，根據隨隊記者沃德（Ryan Ward）報導，湖人例行賽最後階段將迎接恐怖賽程，剩餘20場中有13場對手勝率超過5成，另有10場對手為目前排名前5的季後賽勁旅，其中包含2次遭遇衛冕軍雷霆，戰績一不小心恐被後方的太陽、勇士超車。湖人開季初走得跌跌撞撞，明星賽後迎來三星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）回歸，打算在迎接季後賽前衝刺一波戰績，但他們的對手也不好惹。湖人例行賽最後20場，還得面對西區龍頭雷霆、第4的火箭各2場，另外強勁對手如金塊、尼克、灰狼、活塞、騎士與太陽都得遭遇一輪，其餘超過5成勝率的對手還包含熱火、魔術和勇士。其中最艱困的一段時間莫過於4月16日展開的客場6連戰，湖人眾將將於9天內先後造訪火箭、熱火、魔術、活塞與溜馬主場，其中最弱的溜馬剛好被排在最後一場，能否順利拿下也備受挑戰。本場與金塊之戰打完前，湖人戰績為37勝24敗、勝率仍超過6成，排名暫居西區第6，但與後方的太陽僅有2場勝差，與第八的勇士則差距5.5場，都不在安全範圍內，尤其考量到收官階段的艱困賽程，湖人一不小心恐跌入附加賽區間，甚至被勇士給超車。