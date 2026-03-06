想看免費棒球，卻不想花錢訂閱轉播嗎？隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰況升溫，因日本區賽事由 Netflix 獨家轉播，網上瘋傳「掛 VPN 跨區免費看球」教學，許多網友更嗨喊實測成功。但為了省錢「偷吃步」真的划算嗎？當心踩到官方條款紅線，最慘恐面臨帳號永久封鎖！本文為您整理合法又最划算的轉播訂閱方案，以及雙北「免費戶外、超商轉播」懶人包，教您如何不用 VPN 跨區也能熱血看球零風險！
跨區看球踩紅線！Netflix 官方條款揭「最慘下場」
雖然在台灣使用 VPN 並未觸法，但利用 VPN 規避地區版權限制，已經嚴重違反了 Netflix 的使用者條款（Terms of Use）。
• 版權限制阻擋： 根據官方說明，若系統偵測到使用者透過 VPN 連線，只會顯示 Netflix 擁有「全球版權」的節目，區域限定的 WBC 轉播極可能會被直接阻擋。
• 帳號停權風險： Netflix 官方條款明文規定，若使用者涉及違反使用條款或規避地區限制，官方有權在「不另行通知或給予補償的情況下，直接終止或限制帳戶使用權」。為了省短期轉播費，把累積多年觀影紀錄的帳號賠進去，絕對得不償失。
支持正版不斷線！Hami Video 看愛爾達 3 大方案推薦
與其承擔斷線與封號風險，不如支持台灣取得合法授權的轉播單位。愛爾達電視提供零延遲、高畫質且有專業中文球評的轉播服務，透過 Hami Video 訂閱最划算，目前主推 3 大方案，有運動幣的朋友等同可以「0元」免費看，或找朋友合資，可支援3裝置同時收看，最低每人只要133元：
揪團應援免花錢！雙北戶外轉播、超商餐廳懶人包
不想花錢訂閱、又不想承擔帳號被鎖的風險也沒關係！走出家門，全台各地都有超棒的免費應援場地，讓您安心感受滿場沸騰的氣氛。無論是有啦啦隊助陣的雙北免費戶外轉播派對，或是祭出看球送零食優惠的超商與運動餐廳，都能讓您下班直接揪同事衝一波，一起為中華隊集氣加油！
• 雙北免費戶外轉播： 包含台北信義區香堤廣場、台北大巨蛋外圍廣場、新北市市民廣場等大螢幕轉播派對，現場不僅有啦啦隊女孩助陣，還能與上千名球迷一起同聲歡呼。
• 超商與運動餐廳： 巷口的 7-11、萊爾富等指定門市不僅有賽事聯播，部分門市還祭出「看球送免費零食/飲料」的超殺優惠；各大運動酒吧與美式餐廳也推出經典賽限定套餐，下班直接揪同事衝一波！
資料來源：Netflix 、Hami Video
與其承擔斷線與封號風險，不如支持台灣取得合法授權的轉播單位。愛爾達電視提供零延遲、高畫質且有專業中文球評的轉播服務，透過 Hami Video 訂閱最划算，目前主推 3 大方案，有運動幣的朋友等同可以「0元」免費看，或找朋友合資，可支援3裝置同時收看，最低每人只要133元：
|方案名稱
|價格
|收視天數
|備註
|2026棒球加油包
|399 元
|90 天
|銷售至 3/31，到期自動退租
|運動迷超前部署
|699 元
|180 天
|約 59 折，到期自動退租
|運動幣特惠包
|500 運動幣
|120 天
|限運動幣訂閱，達成 0 元看關鍵
