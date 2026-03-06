想看免費棒球，卻不想花錢訂閱轉播嗎？隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰況升溫，因日本區賽事由 Netflix 獨家轉播，網上瘋傳「掛 VPN 跨區免費看球」教學，許多網友更嗨喊實測成功。但為了省錢「偷吃步」真的划算嗎？當心踩到官方條款紅線，最慘恐面臨帳號永久封鎖！本文為您整理合法又最划算的轉播訂閱方案，以及雙北「免費戶外、超商轉播」懶人包，教您如何不用 VPN 跨區也能熱血看球零風險！

我是廣告 請繼續往下閱讀
跨區看球踩紅線！Netflix 官方條款揭「最慘下場」

雖然在台灣使用 VPN 並未觸法，但利用 VPN 規避地區版權限制，已經嚴重違反了 Netflix 的使用者條款（Terms of Use）。

   •   版權限制阻擋： 根據官方說明，若系統偵測到使用者透過 VPN 連線，只會顯示 Netflix 擁有「全球版權」的節目，區域限定的 WBC 轉播極可能會被直接阻擋。

   •   帳號停權風險： Netflix 官方條款明文規定，若使用者涉及違反使用條款或規避地區限制，官方有權在「不另行通知或給予補償的情況下，直接終止或限制帳戶使用權」。為了省短期轉播費，把累積多年觀影紀錄的帳號賠進去，絕對得不償失。

▲許多網友開心曬出跨區成功解鎖 WBC 賽事轉播的截圖，但為了省下短期轉播費而冒險「偷吃步」，若遭系統偵測異常阻擋甚至停權，恐得不償失。（圖／翻攝自Threads）
▲許多網友開心曬出跨區成功解鎖 WBC 賽事轉播的截圖，但為了省下短期轉播費而冒險「偷吃步」，若遭系統偵測異常阻擋甚至停權，恐得不償失。（圖／翻攝自Threads）
支持正版不斷線！Hami Video 看愛爾達 3 大方案推薦

與其承擔斷線與封號風險，不如支持台灣取得合法授權的轉播單位。愛爾達電視提供零延遲、高畫質且有專業中文球評的轉播服務，透過 Hami Video 訂閱最划算，目前主推 3 大方案，有運動幣的朋友等同可以「0元」免費看，或找朋友合資，可支援3裝置同時收看最低每人只要133元

方案名稱 價格 收視天數 備註
2026棒球加油包 399 元 90 天 銷售至 3/31，到期自動退租
運動迷超前部署 699 元 180 天 約 59 折，到期自動退租
運動幣特惠包 500 運動幣 120 天 限運動幣訂閱，達成 0 元看關鍵
▲記者實測 HamiVideo 訂閱頁面，網路瘋傳的 199 元方案已不見蹤影。取而代之的是專為經典賽推出的 399 元、699 元特惠方案，以及限用運動幣支付的 500 元方案，讀者選購前務必確認。（圖／截自 HamiVideo 官網 hamivideo.hinet.net/）
▲HamiVideo 訂閱頁面，專為經典賽推出的 399 元、699 元特惠方案，以及限用運動幣支付的 500 元方案，讀者選購前務必確認。（圖／截自 HamiVideo 官網 hamivideo.hinet.net/）
揪團應援免花錢！雙北戶外轉播、超商餐廳懶人包

不想花錢訂閱、又不想承擔帳號被鎖的風險也沒關係！走出家門，全台各地都有超棒的免費應援場地，讓您安心感受滿場沸騰的氣氛。無論是有啦啦隊助陣的雙北免費戶外轉播派對，或是祭出看球送零食優惠的超商與運動餐廳，都能讓您下班直接揪同事衝一波，一起為中華隊集氣加油！

   •   雙北免費戶外轉播： 包含台北信義區香堤廣場、台北大巨蛋外圍廣場、新北市市民廣場等大螢幕轉播派對，現場不僅有啦啦隊女孩助陣，還能與上千名球迷一起同聲歡呼。

   •   超商與運動餐廳： 巷口的 7-11、萊爾富等指定門市不僅有賽事聯播，部分門市還祭出「看球送免費零食/飲料」的超殺優惠；各大運動酒吧與美式餐廳也推出經典賽限定套餐，下班直接揪同事衝一波！

▲熱血沸騰！信義區香堤廣場昨（5）日湧入大批球迷為中華隊集氣，群眾激動高舉雙手興奮歡呼。今晚「中華 vs 日本」大戰同樣有大螢幕免費轉播，快揪團到現場感受萬人齊聲應援的震撼魅力，免門票、免訂閱也能熱血沸騰！（圖／記者邱曾其攝）
▲熱血沸騰！信義區香堤廣場昨（5）日湧入大批球迷為中華隊集氣，群眾激動高舉雙手興奮歡呼。今晚「中華 vs 日本」大戰同樣有大螢幕免費轉播，快揪團到現場感受萬人齊聲應援的震撼魅力，免門票、免訂閱也能熱血沸騰！（圖／記者邱曾其攝）
資料來源：Netflix Hami Video

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

18:00中華vs日本！台北新北免費戶外轉播、超商餐廳：零食也免費

陳柏毓經典賽登熱搜！爸爸是味全龍的他　中華隊4強投IG帳號快收

陳傑憲受傷可以換人嗎？經典賽規章這樣說：只有一位置不必等下輪

別再找HamiVideo月租199元了！最新3方案、合資規定曝：一招0元看