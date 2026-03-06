中華隊加油！2026世界棒球經典賽（WBC）戰況白熱化！今（6）晚間18:00，中華隊將迎來最受矚目的「中日大戰」。想感受滿場熱血應援，沒搶到巨蛋門票也沒訂閱Hami Video無法看愛爾達？沒關係！《NOWNEWS》為您整理了台北、新北的戶外轉播與免費直播資訊，不僅有啦啦隊現場助陣，走到巷口超商看球甚至有免費零食可拿。快揪團為台灣英雄加油！
大螢幕最震撼！雙北8大戶外轉播時間與啦啦隊亮點
今晚的中日大戰，雙北各區皆有大型戶外派對，許多球迷早已規劃好下班直奔現場。針對想感受滿場吶喊氣氛的民眾，體育局與各大單位規劃的【2026經典賽全台戶外大螢幕轉播地點總整理】已全數出爐，雙北最具話題的 8 大熱點包含：
• 新北市民廣場（板橋車站旁）： 18:00 準時轉播，由熱血主播徐展元主持，富邦啦啦隊「Fubon Angels」將親臨現場帶動氣氛，重現原汁原味的台式應援。
• 台北信義香堤廣場： 16:00 開放入場，18:00 轉播。味全龍「小龍女」將到場助陣，現場打卡還能參加抽機票活動。
• 台北車站一樓大廳： 15:00 起有互動闖關（過關送爆米花），17:30 正式展開應援與轉播，憑公播入場券入座還可參加抽獎。
• 新莊宏匯廣場： 1 樓咖啡廊道提供 500 吋巨幕直播派對，超級匯會員滿 500 元可獲「應援大禮包」，並參與勝負預測抽黃金與漢堡。
• 台北表演藝術中心： 16:00 開放入場，18:00 轉播。最大亮點是中華隊只要敲出安打，現場觀賽者就有機會領取「安打券」享士林夜市美食優惠。
• 台北花博爭艷館： 18:00 轉播，下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，享受舒適的室內空調與高畫質轉播。（官方進場方式說明連結）
• 三創生活園區（1樓中心廣場）： 18:00 轉播，APP 會員可兌換限量 500 份的應援禮包。
• 台北大巨蛋（松菸大道）： 18:00 轉播，讓球迷在棒球聖地外圍零距離感受最直接的賽事氛圍。
不想跑太遠？巷口超商免費看，這間還送零食
如果下班太累不想人擠人，巷口的便利商店絕對是最佳選擇。球迷出發前可利用【四大超商WBC賽事直播門市查詢系統】尋找離家最近的應援站：
• 7-11（全台 4000 間門市）： 全台高達 4000 間門市透過 OPEN! CHANNEL 大螢幕合法直播賽事，買杯飲料就能輕鬆加入應援行列。
👉 7-11轉播門市查詢
• 萊爾富（雙北指定10門市）： 萊爾富於雙北指定門市（如大安忠孝東、大安古亭等）提供實況轉播，最狂的是現場竟備有「免費小零食與飲料」供球迷自取。近日就有網友在 Threads 上驚喜發文，表示路過東區大安區新開的萊爾富發現正在轉播 WBC，走進去不但有免費零食，而且「竟沒半個人拿！？」該網友還剛好見證了中華隊 9 局上一、三壘有人卻未能得分的殘念攻勢，直呼能在超商邊吃邊看球真的超讚。
👉 萊爾富轉播門市查詢
下班喝一杯！愛爾達授權70家合法轉播餐廳名單
若想與三五好友坐下來吃炸雞、喝啤酒大聲吶喊，絕對不能錯過愛爾達電視（ELTA）特別加碼公布的最新公播授權名單。為了保障觀賽品質並支持正版，【愛爾達合法授權全台70家餐廳與酒吧名單】已完整釋出，讓球迷不用買月租也能零時差感受賽事震撼。
雙北熱門轉播餐廳包含：
• 連鎖美式/運動餐廳： 金色三麥（美麗華、信義A9、京站、板橋大遠百等）、SPORTS NATION（台北大巨蛋店）、TGI FRIDAYS、Hooters（慶城店）、Gumgum Beer & Wings 信義本店。
• 特色餐酒館與酒吧： 叢林開始酒鬼、Frank Taipei、Tempo House、柏比咖啡、Bar Sunset 等皆有提供大螢幕轉播，建議提早打電話訂位以免向隅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚的中日大戰，雙北各區皆有大型戶外派對，許多球迷早已規劃好下班直奔現場。針對想感受滿場吶喊氣氛的民眾，體育局與各大單位規劃的【2026經典賽全台戶外大螢幕轉播地點總整理】已全數出爐，雙北最具話題的 8 大熱點包含：
• 新北市民廣場（板橋車站旁）： 18:00 準時轉播，由熱血主播徐展元主持，富邦啦啦隊「Fubon Angels」將親臨現場帶動氣氛，重現原汁原味的台式應援。
• 台北信義香堤廣場： 16:00 開放入場，18:00 轉播。味全龍「小龍女」將到場助陣，現場打卡還能參加抽機票活動。
• 新莊宏匯廣場： 1 樓咖啡廊道提供 500 吋巨幕直播派對，超級匯會員滿 500 元可獲「應援大禮包」，並參與勝負預測抽黃金與漢堡。
• 台北表演藝術中心： 16:00 開放入場，18:00 轉播。最大亮點是中華隊只要敲出安打，現場觀賽者就有機會領取「安打券」享士林夜市美食優惠。
• 台北花博爭艷館： 18:00 轉播，下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，享受舒適的室內空調與高畫質轉播。（官方進場方式說明連結）
• 三創生活園區（1樓中心廣場）： 18:00 轉播，APP 會員可兌換限量 500 份的應援禮包。
• 台北大巨蛋（松菸大道）： 18:00 轉播，讓球迷在棒球聖地外圍零距離感受最直接的賽事氛圍。
如果下班太累不想人擠人，巷口的便利商店絕對是最佳選擇。球迷出發前可利用【四大超商WBC賽事直播門市查詢系統】尋找離家最近的應援站：
• 7-11（全台 4000 間門市）： 全台高達 4000 間門市透過 OPEN! CHANNEL 大螢幕合法直播賽事，買杯飲料就能輕鬆加入應援行列。
👉 7-11轉播門市查詢
• 萊爾富（雙北指定10門市）： 萊爾富於雙北指定門市（如大安忠孝東、大安古亭等）提供實況轉播，最狂的是現場竟備有「免費小零食與飲料」供球迷自取。近日就有網友在 Threads 上驚喜發文，表示路過東區大安區新開的萊爾富發現正在轉播 WBC，走進去不但有免費零食，而且「竟沒半個人拿！？」該網友還剛好見證了中華隊 9 局上一、三壘有人卻未能得分的殘念攻勢，直呼能在超商邊吃邊看球真的超讚。
👉 萊爾富轉播門市查詢
若想與三五好友坐下來吃炸雞、喝啤酒大聲吶喊，絕對不能錯過愛爾達電視（ELTA）特別加碼公布的最新公播授權名單。為了保障觀賽品質並支持正版，【愛爾達合法授權全台70家餐廳與酒吧名單】已完整釋出，讓球迷不用買月租也能零時差感受賽事震撼。
雙北熱門轉播餐廳包含：
• 連鎖美式/運動餐廳： 金色三麥（美麗華、信義A9、京站、板橋大遠百等）、SPORTS NATION（台北大巨蛋店）、TGI FRIDAYS、Hooters（慶城店）、Gumgum Beer & Wings 信義本店。
• 特色餐酒館與酒吧： 叢林開始酒鬼、Frank Taipei、Tempo House、柏比咖啡、Bar Sunset 等皆有提供大螢幕轉播，建議提早打電話訂位以免向隅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多「2026經典賽」相關新聞。