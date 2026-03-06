我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（6）日客場挑戰丹佛金塊，開局就被金塊打出一波8：0攻勢，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）僅打5分鐘就被棄用，湖人剩餘三節用小球陣容苦追，但決勝關頭仍被約基奇（Nikola Jokic）無解單打取分，把湖人禁區當成「小丑樂園」，全場繳出28分、12籃板與13助攻大三元，湖人終場113：120惜敗，終止三連勝。詹姆斯本場成為NBA歷史進球王，仍無緣率隊取勝。湖人本場三星健康出賽，但開局幾波進攻都無果，反觀金塊由主將莫瑞展現火燙外線手感，率隊連拿8分，湖人直到首節結束，幾乎都陷入雙位數落後。其中詹姆斯（LeBron James）首節進球後，生涯總進球數達到1萬5838個，正式超越湖人名宿天勾賈霸（ Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史進球王。次節湖人直接棄用當家中鋒艾頓（Deandre Ayton），於中段擺出五小陣容，全隊最高是6呎8吋的日籍前鋒八村壘，進攻端解放更多空間後展開追分，靠著詹姆斯、後衛史馬特（Marcus Smart）穿針引線，一度打出12：0攻勢，將比分追近至一波球權，但剩餘5分鐘時，唐西奇一次防守時因攤手吞T，湖人又被金塊拉開領先至雙位數分差。第三節開打，湖人寧可將替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）拉上先發，也並未使用艾頓，中段則再度使用唐西奇（Luka Doncic）搭配八村壘的小球陣容，加上里夫斯第三節復活，單節攻下9分，湖人第三節最終32：29領先。決勝節金塊靠團隊作戰穩定取分，但約基奇（Nikola Jokic）面對湖人小球陣容有些不適應，多次發生失誤，湖人則看41歲詹姆斯表演，個人連續4波操刀進攻，貢獻1進球、3助攻，湖人於比賽剩餘6分鐘時，將比分追近至99：102。最後3分鐘詹姆斯切入時左手意外受傷退場，湖人仍持續追分，最小分差1分，但讀秒階段史馬特2次三分出手都未果，反觀約基奇連續單吃海斯2球，幫助金塊拉開分差至5分，終場半場數據方面，成為NBA歷史進球王的詹姆斯拿到16分、5籃板與8助攻，唐西奇打超過40分鐘拿到27分、11籃板、7助攻與4抄截，海斯19分，贏球的金塊方面，約基奇28分、12籃板與13助攻，至於上半場攻下20分的莫瑞（Jamal Murray）全場仍有28分、7助攻。湖人本場打完金塊後，例行賽最後20場將是恐怖賽程，先後面對西區龍頭雷霆、第4的火箭各2場，另外強勁對手如金塊、尼克、灰狼、活塞、騎士與太陽都得遭遇一輪，其餘超過5成勝率的對手還包含熱火、魔術和勇士，還在4月中旬迎接客場6連戰。