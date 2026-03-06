我是廣告 請繼續往下閱讀

李怡貞分析蔡瑞雪緋聞：週刊應該還有東西沒放出來

▲蔡瑞雪（如圖）否認和王凱文一起滑雪，但多數人都還是覺得她和王凱文的關係不單純。（圖／蔡瑞雪IG＠snowbabyq）

李怡貞提3疑點 打臉蔡瑞雪心虛聲明

▲王凱文（右）和妻子Angel（左）結婚10年、育有3子，目前尚未出面回應婚變。（圖／Angel IG@meowvocado）

蔡瑞雪聲明避重就輕 不提進出男方住處爭議

▲蔡瑞雪的律師聲明頗有欲蓋彌彰的味道。（圖／青禾文創執行長提供）

女星蔡瑞雪近日被拍到和與知名KOL、《GQ》編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）過從甚密，但她昨（5）日否認當小三，並於聲明稿指出，得知男方和妻子正在分居，自己只是以朋友身分進行慰問。對此，網紅律師李怡貞看不下去，認為蔡瑞雪心裡有鬼才急著發這個律師聲明，李怡貞更提出「3大疑點」打臉蔡瑞雪的說法，並支持王凱文的妻子提告她侵害配偶權，直呼：「不成（功）才有鬼」。李怡貞經常在臉書針對公眾人物的感情爭議做出評論，今日一早她就發文分析蔡瑞雪與王凱文的緋聞，認為蔡瑞雪的聲明稿很顯然就是心虛，「李怡貞認為蔡瑞雪若是真的無辜，不需要在聲明中強調王凱文和配偶已處於分居狀態，刻意說了反而更加此地無銀三百兩。李怡貞也提出以下3疑點，認為蔡瑞雪的聲明稿根本就在反過來自證當小三：李怡貞諷刺直言：「自己坐實有鬼的律師函真的少見」，她更支持王凱文的妻子提告，認為蔡瑞雪話都說成這樣了，如果正宮提告侵害配偶權還告不成那才有鬼。回顧該起不倫戀爭議始末，《鏡週刊》4日報導蔡瑞雪和王凱文一起在北海道滑雪，還拍到2月28日王凱文去機場接蔡瑞雪的影片，兩人抵達台北後，一同進入王凱文位於博愛路的住所。蔡瑞雪5日則發聲強調沒和王凱文滑雪，都是跟教練同行，與王凱文只是朋友，但對於一同返回住所以及王凱文接機一事卻隻字不提，被網友質疑是在避重就輕。