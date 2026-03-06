女星蔡瑞雪近日被拍到和與知名KOL、《GQ》編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）過從甚密，但她昨（5）日否認當小三，並於聲明稿指出，得知男方和妻子正在分居，自己只是以朋友身分進行慰問。對此，網紅律師李怡貞看不下去，認為蔡瑞雪心裡有鬼才急著發這個律師聲明，李怡貞更提出「3大疑點」打臉蔡瑞雪的說法，並支持王凱文的妻子提告她侵害配偶權，直呼：「不成（功）才有鬼」。
李怡貞分析蔡瑞雪緋聞：週刊應該還有東西沒放出來
李怡貞經常在臉書針對公眾人物的感情爭議做出評論，今日一早她就發文分析蔡瑞雪與王凱文的緋聞，認為蔡瑞雪的聲明稿很顯然就是心虛，「週刊應該還有東西沒放出來，比如說拍到過夜，而且是好多夜之類的，那麼蔡瑞雪就逃不掉。蔡瑞雪自己著急或是心虛發的律師函其實也證明她自己覺得不對勁、完蛋了。」
李怡貞提3疑點 打臉蔡瑞雪心虛聲明
李怡貞認為蔡瑞雪若是真的無辜，不需要在聲明中強調王凱文和配偶已處於分居狀態，刻意說了反而更加此地無銀三百兩。李怡貞也提出以下3疑點，認為蔡瑞雪的聲明稿根本就在反過來自證當小三：
1. 證明妳早知悉配偶。
2. 人家要搞離婚妳剛認識而且普通朋友為何需要知道？去年11月才認識捏…
3. 單純的關心跟支持，妳滑雪回來需要人夫即時機場接送，還不回自己家整理行李？
李怡貞諷刺直言：「自己坐實有鬼的律師函真的少見」，她更支持王凱文的妻子提告，認為蔡瑞雪話都說成這樣了，如果正宮提告侵害配偶權還告不成那才有鬼。
蔡瑞雪聲明避重就輕 不提進出男方住處爭議
回顧該起不倫戀爭議始末，《鏡週刊》4日報導蔡瑞雪和王凱文一起在北海道滑雪，還拍到2月28日王凱文去機場接蔡瑞雪的影片，兩人抵達台北後，一同進入王凱文位於博愛路的住所。蔡瑞雪5日則發聲強調沒和王凱文滑雪，都是跟教練同行，與王凱文只是朋友，但對於一同返回住所以及王凱文接機一事卻隻字不提，被網友質疑是在避重就輕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李怡貞經常在臉書針對公眾人物的感情爭議做出評論，今日一早她就發文分析蔡瑞雪與王凱文的緋聞，認為蔡瑞雪的聲明稿很顯然就是心虛，「週刊應該還有東西沒放出來，比如說拍到過夜，而且是好多夜之類的，那麼蔡瑞雪就逃不掉。蔡瑞雪自己著急或是心虛發的律師函其實也證明她自己覺得不對勁、完蛋了。」
李怡貞認為蔡瑞雪若是真的無辜，不需要在聲明中強調王凱文和配偶已處於分居狀態，刻意說了反而更加此地無銀三百兩。李怡貞也提出以下3疑點，認為蔡瑞雪的聲明稿根本就在反過來自證當小三：
1. 證明妳早知悉配偶。
2. 人家要搞離婚妳剛認識而且普通朋友為何需要知道？去年11月才認識捏…
3. 單純的關心跟支持，妳滑雪回來需要人夫即時機場接送，還不回自己家整理行李？
李怡貞諷刺直言：「自己坐實有鬼的律師函真的少見」，她更支持王凱文的妻子提告，認為蔡瑞雪話都說成這樣了，如果正宮提告侵害配偶權還告不成那才有鬼。
回顧該起不倫戀爭議始末，《鏡週刊》4日報導蔡瑞雪和王凱文一起在北海道滑雪，還拍到2月28日王凱文去機場接蔡瑞雪的影片，兩人抵達台北後，一同進入王凱文位於博愛路的住所。蔡瑞雪5日則發聲強調沒和王凱文滑雪，都是跟教練同行，與王凱文只是朋友，但對於一同返回住所以及王凱文接機一事卻隻字不提，被網友質疑是在避重就輕。