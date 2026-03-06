「北一女神」蔡瑞雪昨（5）日否認與已婚《GQ》編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）發展不倫戀，但此事仍受到外界高度關注。網友也翻出凱文過去與妻子Angel接受訪談的影片朝聖；Angel當時形容丈夫個性單純、只是愛打扮的男孩，甚至甜蜜地說看到他的笑容心情就會跟著變好，如今兩人的婚姻卻明顯生變，讓許多網友不捨Angel遭遇，感慨地說：「好諷刺的影片」。

妻大讚「那個凱文」頭腦單純　昔日訪談影片被挖出

凱文和Angel在2018年時，曾登上作家黃山料的YouTube受訪，大談夫妻的相處內幕。Angel當時提到凱文，藏不住愛意地說：「我老公他就是無敵的三八，比我還愛漂亮，頭腦非常的單純」。她更表示雖然凱文常惹她生氣，但她只要看到凱文的笑容就罵不下去，心情還會因為凱文而跟著好轉。

▲Angel當時形容凱文只是愛打扮的單純男孩，愛意很濃烈。（圖／黃山料YouTube）
Angel也透露凱文的貼心事蹟，表示兩人同居後，凱文天天都會幫她擠牙膏，她本來以為這只是一兩天的短暫舉動，想不到凱文一直堅持做下去，到後來就成了他們彼此的小情趣，誰先起床就會幫對方擠牙膏。凱文當時也甜蜜告白Angel：「我覺得我每天下班最開心的moment（時刻）就是見到她吧」。

這段7年前的夫妻訪談影片，如今隨著凱文與蔡瑞雪的緋聞發酵，再度受到網友關注。大家看後紛紛湧入留言：「好諷刺的影片」、「好一個7年之癢，好一個單純偷吃」、「現在看起來頭腦相當不單純」、「所以愛是會消失的，對吧？」、「翻車了」、「2026最好笑（影片）」、「渣男」。

蔡瑞雪否認當小三　透露凱文與正宮分居中

針對是否與凱文發展婚外情一事，蔡瑞雪昨（5）日則透過聲明稿回應，「本人與王先生係於2025年11月間經由朋友介紹而認識，平時僅為一般朋友關係往來。當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」蔡瑞雪否認和凱文去北海道滑雪、交往，但對於狗仔拍到她在機場搭上凱文的坐駕、與凱文返回同一住所等細節，她則未正面回應。

▲蔡瑞雪（如圖）否認當小三，但同時又表示凱文已和妻子分居，讓網友覺得她越描越黑。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）
▲蔡瑞雪（如圖）否認當小三，但同時又表示凱文已和妻子分居，讓網友覺得她越描越黑。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）

 影片來源：黃山料YouTube

