2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）持續在東京巨蛋進行，捷克隊昨（5）日以4：11不敵韓國隊，今日又「晚接午」以1：5不敵澳洲隊，吞下預賽2連敗，明日將交手中華隊尋求首勝。捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）在賽後宣布先發投手為左投諾瓦克（Jan Novak），並點出目標是「投出更多的無失分局數」。捷克隊今日以1：5不敵澳洲隊，吞下預賽2連敗，明日將交手中華隊，總教練哈丁賽後表示，「他們是世界棒球12強的冠軍，還能說什麼呢？」哈丁直言，明日能交手中華隊是一種榮幸，「整個國家對棒球的熱愛令人驚嘆，我想我們對這項運動也有著同樣的熱情。」哈丁說，祝福中華隊一切順利，「但希望不是在對上我們的時候。」被問到對戰中華隊的策略，哈丁僅表示，「我們有具體的計畫，目標是盡可能投出更多的無失分局數。」此役捷克隊在第2局展現戰術成功的重要性，在無人出局一、二壘有人的關鍵時刻，6棒穆吉克（Martin Muzik）在0好3壞的絕對領先球數下，出乎意料地擺出短棒，點出一記三壘方向絕妙的犧牲觸擊，將跑者送上二、三壘。隨後7棒門希克（Vojtech Mensik）補上一記中外野方向的高飛犧牲打，幫助捷克隊率先破蛋，取得1：0領先。談到這次的短打策略，哈丁表示，「那是我的決定，是為了團隊著想，但我沒料到他會點成三壘方向的小飛球，不過這確實是我的指示。」哈丁說，雖然此役落敗，但澳洲隊贏的並不輕鬆，「今天我們有7局是無失分的，差一點點就能達到8局，但我們在關鍵時刻少了一個雙殺守備。如果我們能有更多無失分局數，我相信我們是有機會贏的。但我不想說今天這場打得很糟，我們其實離勝利很近。」