▲鄭秀文（最前）在《夜王》中飾演霸氣的媽媽桑，為此特地去向真的從業人員求教。（圖／華映娛樂提供）

▲鄭秀文自認很幸運才能參與《夜王》這部賣座大片的演出。（圖／華映娛樂提供）

香港春節檔賀歲大片《夜王》，不只集結兩大天王天后鄭秀文與黃子華強強聯手，上映後票房大豐收、將衝向3.2億台幣大關。為了完美詮釋片中制霸夜總會的超辣CEO「V姊」，曾獲香港電影金像獎影后的鄭秀文更卯足全力，不僅特別向真正的媽媽桑詢問、取經，甚至為了入戲不惜重拾菸癮，敬業精神讓劇組與粉絲無不驚嘆。《夜王》由曾締造香港史上首部賣破億元港幣電影《毒舌大狀》的導演吳煒倫再度和黃子華合作故事背景設定在曾經繁華的尖東夜店，鄭秀文為了建構V姐這位超辣CEO的豪氣與神韻，花了一整個下午向媽媽桑求教，被告知說話其實不需要大聲，但要有強烈的氣勢，壓制對方不敢作聲。她更在片中重拾菸癮，透過吞雲吐霧的動作加強角色的滄桑與狠勁，成為賣座飆向3.2億台幣的大功臣。鄭秀文早先已經戒菸成功多年，《夜王》裡又要抽不少菸，拍攝前曾經很怕菸癮會再犯，幸好電影一拍完，她也就沒有再動過想要抽的念頭，順利遠離菸癮。而她對V姐的外型也要求極高，舞台上一向是百變女王的她，這次在服裝與妝容上給了許多專業建議。她認為身為夜總會經理，外表必須完美且充滿說服力，甚至特別在嘴角點了兩顆痣，認為這代表著風水上的「順風順水」。提到首度正式合作的黃子華，片子裡兩人身為前夫妻有令人印象深刻的爭吵戲，但鄭秀文給了他一個「燈塔」的綽號，坦言他不只自己發光，還能照亮身邊所有出色的新演員。黃子華對此則謙虛回應，認為演員能被看見是因為每個人都把握住了機會，並開玩笑表示希望自己能多演一些戲，讓更多優秀的新人有曝光空間，展現出大前輩提攜後進的誠心。對於能主演票房熱賣的《夜王》，鄭秀文第一個就想到「感恩」兩字，非常珍惜這次的演出，也很開心觀眾看完有很多收穫和新的思考，而且大家有了共同的討論話題，自己覺得很幸運。為了回饋引頸期盼的台灣影迷，電影公司特別於3月7日在台北、台中、台南及高雄等地加開搶先特別場，先睹為快的觀眾還能得到鄭秀文與黃子華的個人海報，3月13日起在全台正式上映。