2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）衛冕軍日本武士隊今（6）日迎接首戰，將交手中華隊，由山本由伸交手「美美」鄭浩均，井端對於鄭浩均的第一印象是身材高大且直球非常出色，絕對不好應付，「他能投細膩的變化球，像是卡特球或指叉球，給人一種投球節奏很好的感覺。」日本隊今日迎接首戰，將交手中華隊，日本隊監督井端弘和表示，「感覺終於要開始了。我也對球員們說了，30個人要團結一致，全心全意地去進攻和防守，希望大家能展現出最好的一面。」被問到是否有緊張感，井端說，「昨天看了球員們的動作，感覺他們已經做好了該做的準備。昨晚睡得很好，也花了不少時間和教練團進行各種模擬測試。」此役日本隊推出王牌投手山本由伸，井端說，「正如我昨天所說，我期待他能為球隊帶來氣勢。希望他能展現出自己風格，堂堂正正地在投手丘上投球。」井端進一步指出，「我不考慮太遠的事，總之就是一場一場贏下來。正如剛才提到的，30個人會不斷地進攻、進攻、再進攻。」中華隊此役推出「美美」鄭浩均先發，井端表示，「他是一位身高很高、直球非常出色且有威力的投手，這是我的第一印象。他也能投細膩的變化球，像是卡特球或指叉球，給人一種投球節奏很好的感覺。」井端直言，鄭浩均絕對不是一個好應付的投手，「但我們也會像平常一樣，全隊共同去挑戰他。」