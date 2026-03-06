我是廣告 請繼續往下閱讀

遭到觸身球，導致左手食指遠端骨裂。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日交手衛冕軍日本隊，「台灣隊長」陳傑憲昨（5）日因觸身球導致左手食指遠端骨裂，今日無法上場打擊，也錯失與大谷翔平、山本由伸等球星交手的機會。陳傑憲在賽前受訪時，坦言很不甘心，希望後面2場比賽能上場，因為不想辜負從台灣遠道而來的球迷；陳傑憲也說，無法交手日本隊球星，或許是老天註定，讓我今天在場下看著我的隊友們努力，相信一定能夠在比賽中觀察到什麼。」陳傑憲昨日遭到澳洲隊投手奧洛林（J. O'Loughlin）的150公里火球砸到手指，經過檢查為左手食指遠端骨裂，此役確定無法上場。他賽前受訪時，坦言很不甘心，「我很不甘心啦，我所謂的不甘心是指說在這種情況下受傷，大家都知道我的個性不可能那麼簡單要結束，今天讓我休息讓我去想還能去做什麼的情況下，我會努力去試，我很期待我明天跟後天有機會能夠上場表現。」陳傑憲說，想再回到場上的想法，不是為了自己，而是為了團隊，「我不想要辜負遠從台灣來的球迷們對我的期待，所以在能力所及，還可以的範圍內我想要努力的去爭取。」陳傑憲表示，相信教練團的考量、安排，「我也不希望我這麼自私的行為影響到團隊，我是很想上，但一切還是經由防護員、教練團去做考量，畢竟這是國家大事不是我自己說的事，我相信總教練這邊有他的安排，我會尊重他。」陳傑憲透露，此次參加經典賽，很期待能跟日本隊王牌山本由伸對決，「畢竟他是去年大聯盟（世界大賽）的MVP，他的能力基本上不用說，我也希望能夠在場上跟日本國家隊選手們競爭。」陳傑憲進一步表示，日本隊中有大谷、鈴木誠也這些在美國奮鬥的亞洲選手，「甚至還有滿多好的選手，今年都往大聯盟邁進。」陳傑憲直言，亞洲的選手身材不夠突出，能夠去美國是不容易的事，「我很尊重他們，今天有這個機會穿上這件球衣對我來說是件榮幸，可惜昨天因為傷勢，今天就不能下場，這是心目中的一個遺憾，我相信老天註定了，讓我今天在場下看著我的隊友們努力，相信一定能夠在比賽中觀察到什麼。」