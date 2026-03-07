我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AI生成短片，時間和金錢成本低，成為說故事的另類工具。圖為AI劇《沈先生的狐狸報恩》。（圖／翻攝自劇說很好看＠YouTube）

1. 歷史史詩劇！再也不用招兵買馬 千軍萬馬全數AI生成

2. 獵奇與跨物種設定 突破人類想像極限

3. 仙俠、靈異與玄幻類 超越現實的特效

4. 古裝宮廷與嫡庶爭鬥類 極度爽感的打臉劇

5. 都市情感與救贖類 韓系精緻CG感滿點

近期，一部全長僅23分鐘的短劇《霍去病》在微博、抖音等社群平台引發瘋傳，累計播放量驚人地突破5億次大關。令人震驚的是，劇中那些千軍萬馬衝鋒陷陣、塵土飛揚的史詩級戰場大景，竟完全沒有動用任何真人演員、實體道具或實景拍攝，全數由AI技術生成。這宣告了全AI影視時代的正式來臨，也意味著傳統影視市場正快速被生成式AI顛覆。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點目前全球熱度高的5種AI短劇元素，包括奇幻、都會、仙俠、靈異、打臉劇等，除了大場面歷史劇《霍去病》之外，還有這些洗腦神劇不容錯過。目前這類AI短劇多半一集僅約1分鐘至2分鐘，主打高顏值畫風與緊湊的反轉劇情。在視覺呈現上，製作方大多透過精美的靜態或微動態畫面，搭配帶有強烈情緒的配音與背景音樂來吸引觀眾，以極快的節奏精準切中現代人碎片化的觀影習慣，平常通勤時間就能追完，做家事時也能單聽影片旁白，進入故事劇情，很容易閱聽。過去拍攝歷史戰爭片需要耗費巨資聘請臨時演員、製作古裝道具與佈景。現在AI能直接生成逼真的古代裝甲、浩瀚的沙漠邊疆與萬馬奔騰的戰鬥場面。光影細節與大場面調度令人大開眼界，大幅降低了歷史大劇的拍攝門檻，據悉《霍去病》全劇製作僅需短短2天。AI最擅長的就是打破常規。這類題材將網路流行的「霸道總裁」人設賦予非人類生物（如雪納瑞犬），甚至讓知名潮玩角色（如LABUBU）化身反派。獵奇的設定配上極短的製作週期，一集製作僅需約2小時，成為流量密碼。運用AI擅長處理超現實場景與極致唯美畫風的優勢，無論是「萌寵化身神顏少女報恩」的都市異聞，還是主打禁慾系男主與情感糾葛的《囚佛入塵》，其強烈的視覺衝擊力讓這類題材在短劇市場非常吃香。大多改編自成熟的網路文學IP，劇情節奏極快，包含大量「反轉」與「打臉」情節。例如《嫡姐》是標準的逆襲爽劇；而《永安歸》則是典型的追妻火葬場。AI繪製的受傷、流淚等情緒表情，能快速帶領觀眾入戲。畫風通常偏向現代韓系或精緻的CG質感。劇名通常預示著劇情的走向，例如《如果不曾見過光》主打壓抑到極致後的情感爆發；而《青橘》則偏向從校園過渡到都市的清新情感糾葛。