中華隊、日本隊今（6）日晚間18點WBC經典賽於東京巨蛋上演「台日大戰」，日本隊賽前公布「夢幻先發打線」，除世界巨星大谷翔平打第一棒出戰外，前6棒就包含5位大聯盟級砲手，先發投手則確定是山本由伸。

日本隊今晚展開本屆賽會首戰，交手台灣就排出最強陣容應戰，大谷翔平一棒出戰外，3到6棒分別是鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真與村上宗隆，都是大聯盟球星，二棒則交給選球極佳、還具備長打火力的日職軟銀強打近藤健介。

日本隊先發打線：

1棒 指定打擊：大谷翔平（道奇）
2棒 右外野：近藤健介（軟銀）
3棒 中外野：鈴木誠也（小熊）
4棒 左外野：吉田正尚（紅襪）
5棒 三壘手：岡本和真（藍鳥）
6棒 一壘手：村上宗隆（白襪）
7棒 二壘手：牧秀悟（DeNA）
8棒 游擊手：源田壯亮（西武）
9棒 捕手：若月健矢（歐力士）

先發投手：山本由伸（道奇）

中華隊先發打線：

1棒 二壘手：鄭宗哲（紅襪）

2棒 中外野手：費爾柴德（守護者）

3棒 右外野手：林安可（西武獅）

4棒 一壘手：張育成（富邦悍將）

5棒 DH：吉力吉撈・鞏冠（味全龍）

6棒 三壘手：吳念庭（台鋼雄鷹）

7棒 游擊手：江坤宇（中信兄弟）

8棒 捕手：林家正（獨盟）

9棒 左外野手：陳晨威（樂天桃猿）

先發投手：鄭浩均（中信兄弟）

