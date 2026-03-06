我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日交手衛冕軍日本武士隊，中華隊先發投手「美美」鄭浩均，雖然第一球就被日本隊頭號球星大谷翔平敲出深遠二壘安打，但他臨危不亂，對鈴木誠也、岡本和真送出2K，驚險化險危機。此外，中華隊雖然是客場作戰，但加油聲完全不輸日本，可說「五五開」，甚至三振的口號還大過日本應援。面對大谷翔平，鄭浩均投出147公里速球，大谷翔平並未放過，一棒掃向右外野，形成一支二壘安打，現場爆出驚人歡呼聲。雖然開局就被敲安，但鄭浩均馬上回穩，先解決近藤健介，再三振鈴木誠也，但保送吉田正尚，但仍解決岡本和真，順利度過首局的失分危機。中華隊今日面對衛冕軍日本隊，雖然是客場作戰，但現場台灣球迷的聲音完全不輸日本，甚至接近「五五開」，鄭浩均面對鈴木誠也、岡本和真，現場三振聲音更是超過日本球迷的應援聲。鄭浩均第一局送出2K。