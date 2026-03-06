我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽C組預賽「台日大戰」今晚在東京巨蛋點燃戰火。備受期待的日本隊當家球星大谷翔平，在第二局下半兩出局滿壘時，面對中華隊先發投手鄭浩均，掃出一發震驚全場的滿貫全壘打。這是大谷自2023年3月12日對戰澳洲以來，睽違1090天再度於經典賽舞台擊出全壘打，展現其世界頂尖打者的絕對實力。中華隊今日派出鄭浩均掛帥先發，首局雖被首棒打者大谷翔平擊出二壘安打，但隨後展現韌性及時止血，未失掉分數。洪一中總教練分析，開賽初期雙方互不了解，投手應增加變化球比例以求混淆。然而進入第二局，鄭浩均的控球出現明顯波動。在對村上宗隆投出保送後，接連被牧秀悟敲出安打並對源田壯亮投出觸身球。儘管隨後解決掉捕手若月健矢，但面對滿壘局面，大谷翔平抓準一顆壓得很低的變化球，一棒扛出滿貫全壘打。這記重砲不僅瞬間擊潰中華隊防線，也刷新了大谷在經典賽的開轟紀錄。日本隊先發投手山本由伸今日同樣表現強悍。第一局節奏明快，先是三振費爾柴德，隨即讓中華隊打線陷入三上三下的窘境。針對如何應對山本，洪一中總教練特別提醒：「最重要的是不可以讓他拿到兩好球」。洪總認為，一旦球數落後，打者很難預測山本的快慢搭配，攻擊設定將會變得極度困難。此役日本隊排出的超豪華打線讓中華隊吃足苦頭。除了第一棒的大谷翔平外，後續接連由近藤健介、鈴木誠也及吉田正尚組成的大聯盟級中心打線，給予投手極大壓力。中華隊在經歷昨日完封負於澳洲及今日初期的失分後，晉級形勢已岌岌可危。目前在陳傑憲傷勢受限、多名主力缺陣的情況下，如何突破山本由伸的宰制力並在後續局數追回比分，考驗著總教練曾豪駒的調度智慧。