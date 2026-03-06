我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日交手衛冕軍日本武士隊，日本隊頭號球星大谷翔平，第2個打席把握著滿壘機會，從中華隊先投手「美美」鄭浩均手中，敲出一支右外野滿貫全壘打，日本隊取得4：0領先。首打席面對鄭浩均，大谷鎖定147公里的速球，一棒掃向右外野，形成一支二壘安打，不過日本隊打線未能有效串連攻勢，鈴木誠也、岡本和真吞下三振，首局日本隊留下殘壘。2局上日本隊再度展開攻勢，村上宗隆先選到保送，牧秀悟敲安，源田壯亮觸身球，日本隊攻佔滿壘，鄭浩均雖然讓若月健矢敲出界外飛球出局，但再度面對大谷，鄭浩均127公里的變化球遭到狙擊，大谷一棒將球送上右外野看台，助日本隊取得4：0領先。在大谷擊出球的瞬間，東京巨蛋現場觀眾先是歡呼，然後安靜等待球過大牆，確定行程滿貫砲後，全場歡呼聲震耳欲聾，日本隊氣勢大振，單局攻下6分，也將鄭浩均打退場。