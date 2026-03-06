我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李伯恩今日在IG首度公開已婚身分。（圖／翻攝自李伯恩IG@leepoen）

自《超級星光大道》出身、近年轉型為導演的李伯恩，今（6）日突然在IG標註已婚身分，太太是飾演《櫻桃小丸子》真人版電視劇裡小玉一角的曾允柔，原來兩人低調完婚多時，在親友圈裡早已不是祕密，但實際在社群平台標註已婚身分，還是令人驚喜。事實上，李伯恩日前出席一場私人聚會活動時，席間突然被友人問及：「原來你已經結婚了嗎？」這句話一出，立刻讓現場其他不知情的人恍然大悟，驚覺他早已默默升格為人夫。事實上，李伯恩結婚的消息早已不是祕密，大家都默契地守護著這份喜悅，直到今日，他才決定以自己的方式，向外界公開這個人生新身分。據了解，李伯恩的太太曾允柔於2011年參演國片《命運化妝師》，在片中飾演「小晴」一角進入大眾視野。因亮眼的外型，曾允柔也成為許多知名歌手青睞的MV女主角，曾先後參與柯震東〈有話直說〉、李唯楓〈You Don't Know〉以及蔡旻佑〈怎麼愛妳都不夠〉等MV拍攝。同時，她也在《發現生活新味》與《18歲的勇氣》等微電影與網路短劇中累積了豐富的表演經驗。在電視戲劇領域，曾允柔也有所表現，自2013年起陸續參與多部人氣偶像劇的演出。她曾在《就是要你愛上我》、《喜歡·一個人》、《頂坡角上的家》以及《他看她的第2眼》等劇中擔綱要角，以自然流暢的演技獲得觀眾肯定。其中，最令大眾印象深刻的代表作之一，莫過於在2017年推出的《櫻桃小丸子》真人版電視劇中，還原小丸子的溫柔閨蜜「小玉」（穗波玉），讓她的人氣進一步攀升。李伯恩自第三屆《超級星光大道》發跡，以自創曲〈真心話大冒險〉及幽默的模仿秀一戰成名，隨後更因在節目上大方告白徐佳瑩而創造經典話題。比賽結束後，他與好友阿達組成搞怪雙人團體「自由發揮」，以獨樹一格的戲謔風格席捲樂壇。近10多年來，李伯恩成功轉型為備受業界青睞的影像導演與幕後製作人。2014年，他為葛仲珊與安心亞執導的《自拍》MV，讓他二度叩關金曲獎最佳MV導演。隨著事業版圖不斷擴張，李伯恩的才華也延伸至大型電視節目製作，2024年他與知名導演謝乾乾聯手參與緯來電視台節目《夜市王》的製作，從唱作俱佳的星光才子，蛻變為全方位發展的幕後推手，並低調生活。