2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日遭遇衛冕軍日本武士隊，前3局投手群遭到狙擊，被攻下13分，早早就陷入大比分落後。打線遭遇日本隊王牌投手山本由伸雖然未敲安，但靠著精準的選球眼，選到3次四壞球保送，第3局更一度攻佔滿壘，讓日本隊決定換投，山本此役僅投2.2局、用53球就退場休息。中華隊今日投手群全面潰堤，首局先發投手鄭浩均雖然用2次三振度過失分危機，但次局完全壓不住日本隊打線，還被大谷翔平敲出滿貫砲，接手的胡智爲也沒能穩住陣腳，中華隊單局被攻下10分，氣勢完全被打垮。第3局中華隊換上旅美投手沙子宸，單局挨4安、失掉3分，中華隊在3局上打完，陷入0：13的大幅落後。打線前2局則是受到王牌投手山本由伸的壓制，僅靠著1次保送上壘。不過在3局上山本控球突然找不到準心，在兩出局一壘有人的情況下，連續對鄭宗哲、費爾柴德投出保送，讓中華隊攻佔滿壘，此時日本隊決定換投，山本退場休息，由藤平尚真登板「拆彈」，藤平不負教練團期待，三振掉林安可，化解滿壘失分危機。總計山本此役面對中華隊，主投2.2局無失分，未被敲出安打，但送出3次保送、2次三振，共用53球。