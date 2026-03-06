我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽C組預賽「台日大戰」今晚在東京巨蛋上演，中華隊竟寫下大會史上最難堪的紀錄。面對實力強大的日本武士隊，中華隊投手群在第2局崩盤，單局失掉10分，正式打破2023年美國隊對加拿大所創下的單局9分紀錄，成為WBC史上單局失分最多的球隊。中華隊先發投手鄭浩均首局雖化解危機力保不失，但第2局控球出現嚴重問題。在接連投出保送與觸身球導致滿壘後，日本隊巨星大谷翔平抓準一顆偏低的變化球，掃出睽違1090天的經典賽滿貫全壘打。隨後鄭浩均因身體不適退場，總計主投1.1局被敲4支安打、送出4次保送，失掉6分。接替投球的胡智為也未能止血，遭源田壯亮、若月健矢及大谷翔平連續安打。大谷翔平僅用2局便達成「猛打賞」表現，個人貢獻3安打、5打點，助日本隊在2局結束便以10比0遙遙領先。根據WBC官方社群數據，日本隊單局灌進10分已創下經典賽新紀錄。此前最慘烈的紀錄發生在2023年預賽，當時美國隊在對陣加拿大時，由隊長「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的三分砲助陣，在一局下半猛攻一輪拿下9分，最終美國隊以12：1在7局提前扣倒加拿大。今晚中華隊不僅讓日本隊追平並超越此門檻，第3局日本隊再添3分，比數已來到13比0。這也意味著中華隊正考驗著WBC的「扣倒」規則：若5局結束相差15分、或7局相差10分，比賽將提前結束。