中華隊今（6）日在「台日大戰」遭日本隊狠狠痛擊。2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊交手日本，前3局打完我國就以0：13落後，過去我國在WBC史上曾兩次被觸發「扣倒」機制、被提前結束比賽，前一次是在2013年。回顧中華隊在最高層級的世界棒球經典賽歷史上，此前僅發生過2次被扣倒的紀錄，分別是：2006年第一屆WBC：預賽在東京巨蛋以3：14負於日本（7局扣倒）。2013年第三屆WBC：八強複賽以0：14負於古巴（7局扣倒）。今晚日本隊完全準備好狀態，打線狀態絕佳，大谷翔平前3次打擊都是安打，山本由伸先發也力保不失，中華隊早早處於打比分落後，很可能再度寫下被「扣倒」紀錄。