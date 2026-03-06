2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日交手衛冕軍日本武士，前5局遭到日本隊投手全面壓制，直到6局下才由張育成敲出右外野安打，也是此役中華隊首支安打。苦主北山亘基，曾入選2024年世界12強賽，當時在預賽遭到戴培峰敲出陽春砲。

中華隊打線遭到壓制　張育成第6局敲全隊首安

「台日大戰」備受矚目，但中華隊投手群卻在2局上就先崩潰，單局被攻下10分大局，第3局又被打下3分，早早就陷入0：13的落後。

打線方面，雖然中華隊打者5局選到5次四壞球保送、1次觸身球保送，但始終無法擊出安打。直到6局下，日本隊換上北山亘基，張育成把握機會，敲出右外野安打，是中華隊此役首安。苦主北山2024年也曾入選世界12強賽日本隊，當時預賽曾中繼登板面對中華隊，被戴培峰敲出陽春砲。

