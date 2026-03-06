我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日交手衛冕軍日本武士隊，日本隊頭號球星大谷翔平面對中華隊投手群完全不留情面，單場4打數敲出3支安打，演出「準完全打擊」。首打席面對鄭浩均，大谷鎖定147公里的速球，一棒掃向右外野，形成一支二壘安打，不過日本隊打線未能有效串連攻勢，鈴木誠也、岡本和真吞下三振，首局日本隊留下殘壘。2局上日本隊再度展開攻勢，村上宗隆先選到保送，牧秀悟敲安，源田壯亮觸身球，日本隊攻佔滿壘，鄭浩均雖然讓若月健矢敲出界外飛球出局，但再度面對大谷，鄭浩均127公里的變化球遭到狙擊，大谷一棒將球送上右外野看台，助日本隊取得4：0領先。該局日本隊打線火力不停歇，大谷翔平單局第2次站上打擊區，從胡智爲手中敲出右外野安打，帶有1分打點，也是日本隊單局第10分，大谷前3打席就完成「猛打賞」，且只差三壘安打就達成「完全打擊」。4局上第4打席，大谷面對沙子宸，敲出一壘滾地球出局，7局上輪到大谷打擊時，日本隊啟用代打佐藤輝明，總計大谷此役4打數3安打，完成「猛打賞」。