中華隊今（6）日交手日本於第2局爆炸，包含大谷翔平滿貫砲在內，單局狂失10分吞敗，打擊上全場也僅張育成擠出1支安打，最可惜一球莫過於「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）五局下界外全壘打，因為打到球場標竿上方，遭判決是界外球，連同首戰，中華隊已經有2支界外全壘打，球評黃忠義也直言很可惜，「幸運女神不站在我們這邊。」「這兩場比賽，球迷朋友也感覺得到運氣比較不好。」黃忠義坦言，「從昨天對澳洲隊首名上來的打者費仔，那本來是一支首打席的全壘打，如果那個首打席全壘打的話，可能後續整個氣勢帶上來，因為好的感覺會串聯到其他的隊員。」黃忠義直言，運氣始終沒有站在中華隊這邊，「今天對日本隊，在兩名打者於壘上情況下，那顆深遠飛球眼看就是三分砲了，可是最後幸運女神還是沒有站在我們這邊。」收拾心情，中華隊還有後續兩戰要打，若全勝仍有機會晉級，黃忠義提到，中華隊得即刻改善貧打狀況，也提到本戰其實選到不少四壞球保送，「那就表示說沒有安打情況下，我們還是有慢慢把選球眼找回來了，也可以從日本好投手裡面，選到四壞球保送上壘。」黃忠義對中華隊仍有信心，也呼籲球迷繼續支持，「我相信從選球開始，當內心有一個好的選球能力之後，安打這方面就會慢慢增加，分數自然而然就會進帳。」