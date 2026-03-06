我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日以0：13不敵衛冕軍日本武士隊，比賽前段投手群大量失分，種下敗因。旅美投手沙子宸此役中繼登板，投2局失3分，但也是此役唯一解決大谷翔平的投手，賽後沙子宸表示，30人名單公佈時，就有接獲通知於此役登板，因此不斷揣摩如何與打者對決，也將此役作為未來成長的養分。中華隊此役在比賽前段投手群全面崩潰，前2局就以0：10落後，3局上旅美投手沙子宸登板，單局被敲4安失掉3分，不過進入投球第2局，沙子宸回穩，演出3上3下，尤其是面對大谷翔平，僅花2球就拿到出局數。總計此役中繼2局失3分，被敲出4安，另外送出1次三振。賽後談到此役的投球表現，沙子宸表示，「今天整體的執行方向就是搶好球數，然後球數在我這邊領先，整個節奏就會順。但是前面（第1局）的話，我覺得執行都還不錯，只是運氣都不太好，他們通常都是打成短程安打。第二局的想法就是更積極搶好球，用變化球跟直球去搭配。」沙子宸指出，不管對到哪位打者心情都是一樣，無論是大聯盟還是日職球員，「就是沒差，因為我覺得我有一天也會變成他們那樣，所以現階段我覺得是很好的機會，能上場跟他們做較勁，結果就是養分。」談到與大谷的打席，沙子宸說，過去的習慣是將節奏丟順，但遇到大谷就是要反過來，「每顆都要精準的球，因為我是中繼，沒有太多時間可以調整。所以就是盡可能讓他不舒服，有收到不錯的效果，他的重心也有被我帶掉。」沙子宸直言，對決的心得就是，「他是世界級打者吧，大家都會想要對到他，並想辦法把他解決掉，這就是大家的夢想吧。」被問到何時接獲在「台日大戰」登板的指示，沙子宸透露是30人名單公佈的當天，「所以這段時間其實有一直去揣摩，幻想過很多次如果對上他們，要怎麼投。所以做了很多功課，跟意象訓練。」至於結果，沙子宸認為最滿意的地方是沒有投出保送。