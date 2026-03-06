我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對7局提前結束比賽的沉重結果，曾豪駒總教練在賽後記者會上神情落寞，此前有他在場上被捕捉到疑似眼眶泛紅的畫面。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）「台日大戰」今晚落幕，中華隊以0：13慘敗日本。賽後，中華隊總教練曾豪駒在記者會上因自責而流淚的畫面，成為日本媒體關注的焦點。曾總強忍情緒扛下所有勝敗責任，並強調「絕對不從大谷翔平面前逃避」的決心，讓大批日本球迷深受感動，紛紛在網路上留言為中華隊加油。面對7局提前結束比賽的沉重結果，曾豪駒總教練在賽後記者會上神情落寞，此前有他在場上被捕捉到疑似眼眶泛紅的畫面。他語氣沉重地表示：「今天的輸球非常沉重。選手們都已經盡了全力，目前打擊還不在巔峰狀態，我們雖然想盡各種辦法，但還是沒能發揮。」針對被拍到落淚一事，曾總展現擔當：「作為總教練，我不希望展現出這樣的一面。但無論球隊處於什麼狀況，總教練必須站在最前線。這次的大敗，我必須背負所有責任。請不要責備選手，所有的責任都在我身上。」儘管被大谷翔平轟出震撼全場的滿貫全壘打，曾豪駒仍對這位二刀流球星表達高度敬意，稱其為「世界級的最佳打者」且具備強大的領導力。然而，他對自家選手敢於正面對決的態度感到自豪。「大谷的威脅確實無法用言語形容，一揮棒就能改變比賽。但我們的選手沒有畏縮，也沒有躲藏，而是堂堂正正地面對挑戰。」曾總堅定地表示，「如果還有下次交手的機會，我們絕對會發動反擊，絕不會因為對方是大谷就選擇逃避。」曾總「護子心切」且給予對手充分尊重的發言，在日本 Yahoo 新聞及社群媒體引發廣大迴響。許多日本球迷留言表示：「原本以為台灣會跟日本一起攜手晉級，看到曾教練流淚真的很揪心」、「比起那些只會批評球員的教練，曾總扛下責任的樣子讓人很有好感」、「敬佩中華隊沒有選擇敬遠（故意四壞），而是正面挑戰大谷的精神」、「台灣的棒球熱情真的很驚人，希望你們能重新站起來，一起去邁阿密（八強賽）」。雖然慘遭二連敗且目前處於崖邊，但中華隊仍保有些微晉級希望。曾總強調會努力改善關鍵時刻欠缺臨門一腳的問題，全力爭取在剩餘賽程中找回打擊節奏。