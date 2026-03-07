我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫預告發新歌。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲徐展元認為輸給日本確實是中華隊技不如人，無話可說，只能佩服大谷翔平和日本隊的實力。（圖／徐展元臉書）

▲籃籃拜託中華隊球迷，無論分數如何都不要放棄為球員應援。（圖／籃籃IG@lan0716）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（7）日的娛樂新聞搶先看，亞洲天王周杰倫昨日深夜在IG發文，預告新歌已經完成並即將發布。中華隊昨晚在2026年世界棒球經典賽（WBC）台日大戰中，以0比13的成績輸給日本，體育主播徐展元感嘆：「只能佩服日本隊，佩服大谷翔平！我們技不如人，無話可說。」女神籃籃則在IG動態發文，拜託現場的台灣球迷：「不管比數如何，不要放棄應援」。為了紀念出道25週年，周杰倫去年就放話要推出全新專輯，但發布日期一再延後，從去年暑假拖到今年開春，如今終於有好消息傳出。周杰倫昨晚在IG限時動態發文，「這次剛好有個long weekend，帶著全家大小Road trip的路上，聽著我的新歌，感覺真爽，過幾天就該你們了」，預告歌迷幾天後將發布新歌或是直接公開全新專輯。昨晚中華隊在台日大戰中不幸敗北，日本王牌大谷翔平更在2局上半用一技滿貫砲及一技安打，替日本隊收下5分，與台灣比數差距逐漸拉開，最終中華隊無緣破蛋，0:13輸給日本。熱血主播徐展元看完比賽後感性發文，「只能佩服日本隊，佩服大谷翔平！我們技不如人，無話可說。」儘管輸球，但徐展元認為，如果此戰能夠讓台灣棒球再精進也不是壞事，希望中華隊今日對戰捷克能有好結果。而昨日中華隊輸球，深陷低潮的除了所有球員，還有在現場看球賽的台灣人。前啦啦隊女孩籃籃昨晚就被拍在費仔轟出3分砲，遭判定為界外球時，在觀眾席上露出難過表情，但她事後還是打起精神，繼續替中華隊吶喊助威，籃籃也在限時動態發文：「可不可以拜託大家，不管比數如何，不要放棄應援」。