▲大谷翔平披上國家隊戰袍展現大聯盟實力，給中華隊帶來震撼教育。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）昨（6）日在東京巨蛋迎來台日大戰，日本王牌大谷翔平2局上就轟出滿貫全壘打，再加一技安打，替日本隊收下5分，與台灣比數差距逐漸拉開；最終中華隊無緣破蛋，以0:13的成績輸給日本。熱血主播徐展元看完比賽後也無奈在臉書發文，「只能佩服日本隊，佩服大谷翔平！我們技不如人，無話可說。」昨晚的台日大戰對於中華隊球員來說，無疑是一場鐵血的震撼教育，入行29年的體育主播徐展元見狀也感慨發文，表示只能佩服日本隊、大谷翔平的精采表現，「我們技不如人，無話可說。」字裡行間流露出對強敵實力的尊敬與對戰果的無奈。不過身為資深棒球迷的他，在感嘆之餘仍不忘勉勵台灣球員，表示期待 「Team Taiwan 台灣棒球再精進」，並號召球迷將目光轉向今日中午登場的台灣VS捷克賽事：「繼續幫台灣健兒加油！」 呼籲大家陪伴中華隊走過低谷，力求在接下來的賽事中打出反彈氣勢。回顧昨日賽況，台日大戰的關鍵轉折出現在2局上半，日本隊發動了令人窒息的閃電戰，台灣隊投手群難以壓制對方火力，日本隊單局灌進破紀錄的10分。其中最致命的一擊，莫過於超級巨星大谷翔平在壘上有人的情況下，轟出一發石破天驚的滿貫全壘打，他個人單場就包辦5分打點，直接粉碎了中華隊的逆轉希望。相對於日本隊火力的全面爆發，中華隊打線則陷入絕望的沉默，全場僅靠著張育成在6局下敲出唯一一支孤單的一壘安打。儘管3局下中華隊曾一度攻佔滿壘，但日本隊投手群展現世界第一的壓制力，聯手封鎖台灣攻勢，最終讓比賽在第7局以0：13提前結束。