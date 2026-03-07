我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊昨（6）日以0：13不敵衛冕軍日本隊，吞下預賽2連敗，今（7）日「晚接午」打捷克隊，推出旅美強投莊陳仲敖搶首勝。中華隊總教練曾豪駒透露，此役打線會針對對方左投諾瓦克（Jan Novak）作出變動，期待棒棒開花，搶下首勝。此役捷克推出左投諾瓦克（Jan Novak）先發，對此，曾總表示，打線會有微調，「面對左投，當下怎麼觀察對手球路，每個人都有經驗，就放手一博。」曾總直言，期待打線在此役棒棒開花，把應有實力發揮出來，搶下勝利。預賽已經吞下2連敗，曾總說，「2場結果不理想，全隊結束後心情不好，但過去事情就讓他趕快調整，大家是職業選手，每天到球場將狀態表現好，接下來全力搶勝，每天想盡辦法幫助球隊。」談到推出莊陳仲敖先發戰捷克，曾總說，「整個排序上的準備輪值，就有先告知他，讓他好好準備。」曾總坦言，這次有許多台灣球迷飛過來東京加油，「這是很讓我們感動，球迷都在我們身邊支持我們，給我們力量，用最好成績、搶下勝利，回報球迷，就一起努力，把最後2場拿下來。」