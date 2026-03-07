我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今（7）日交手捷克隊改打指定打擊（DH），談到過去2場比賽，費爾柴德坦言尚未達到他理想中的結果，但揮棒的感覺有越來越好，「我覺得正往正確的方向前進。」對於首戰主審的好球帶爭議，費爾柴德直言，「你只能大步向前，專注於下一球，留在當下的時刻，並忘掉過去的不愉快。」經過2場比賽，費爾柴德累積7打席5打數無安打，吞下4次三振，選到2次保送，不過令人印象深刻的是，連續2戰都敲出「界外全壘打」，可惜運氣沒站在中華隊這邊。費爾柴德坦言，過去2場比賽沒有達到他理想中的成果，「但我對自己在第1場比賽中的打擊過程感到自豪。我想那天大概纏鬥了25球左右，還有幾次滿球數的情況，只是結果不如我意。」費爾柴德表示，這就是棒球，「有時候事情就是這樣發展，但我對自己的打擊過程很滿意。昨天面對山本由伸時，我選到了保送，也有一些我覺得擊球點抓得很好的強勁平飛球，雖然場上判定不是那樣。」費爾柴德直言，前役揮棒的感覺比首戰澳洲隊還有好，「我覺得正往正確的方向前進。」首戰主審好球帶飽受爭議，費爾柴德也在第3打席用手勢表達不滿，談到此事，費爾柴德說，「我覺得重點在於保持積極的心態，專注於當下。這就是我們參與的比賽，它並不完美，有時判決會對你不利，這就是比賽的一部分。」費爾柴德直言，「你只能大步向前，專注於下一球，留在當下的時刻，並忘掉過去的不愉快。」費爾柴德透露，此役交手捷克改打指定打擊（DH），「我今天會擔任DH以減輕一些負擔。而明天我應該會負責外野守備打滿9局，接著就看後續安排。」