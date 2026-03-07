我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克隊總教練在賽前記者會主動關心陳傑憲傷勢，直言不高興聽到此消息。（圖／読売新聞社提供）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台捷大戰」今（7）日，賽前捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）相當期待與中華隊的比賽，聽到此役門票完售，哈丁直言，這是選手、教練的夢想，「還有什麼比在4萬5千人滿座的球場對陣12強冠軍更好的呢？」此外，哈丁也對「台灣隊長」陳傑憲受傷的事情感到難過，直言不高興聽到這種消息，「因為我們想挑戰最強的對手。但中華隊仍有很棒的打者、球員和投手，我非常期待。」今日的「台捷大戰」，高機率會是滿場，且多數台灣人，捷克隊等於是「全客場作戰」，這點捷克隊總教練哈丁也知道。他表示，非常期待與中華隊的比賽，「我聽說目前有2場比賽門票售罄，一場對台灣，一場對日本。這是所有球員和教練的夢想。」哈丁指出，「我很期待台灣的氛圍，我們之前在臺北大巨蛋時，那裡跟捷克很不一樣，就像是天堂。還有什麼比在4萬5千人滿座的球場對陣12強冠軍更好的呢？」哈丁說，在台北比賽時，感受到台灣球迷很公平，「他們支持球員、支持比賽。有時在歐洲的足球或冰球比賽中我看不到這種氛圍，這就是我為什麼這麼愛棒球。」被問到中華隊哪位球員需要注意，哈丁提起了因傷無法上場的「台灣隊長」陳傑憲，「聽說隊長手指受傷了，在賽前我覺得他是球隊的核心與靈魂。」哈丁強調，他不高興聽到陳傑憲受傷的事情，「因為我們想挑戰最強的對手。但中華隊仍有很棒的打者、球員和投手，我非常期待。」