我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊「台灣隊長」陳傑憲在「台捷大戰」持續因傷做板凳，但賽前已經恢復打擊練習。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊「台灣隊長」陳傑憲，在5日與澳洲隊的比賽中，因觸身球導致左手食指遠端骨裂，經過1天休息，陳傑憲已拿起球棒進行室外打擊練習，還打出3支全壘打，獲得全場掌聲。陳傑憲表示，想上場的企圖心還是很強，但會尊重教練團的安排，「最後2場絕對要拿下來，我相信大家一定會盡自己最大的能力，然後為台灣爭取勝利。」陳傑憲在首場交手澳洲隊的比賽，被左投奧洛林（J. O'Loughlin）150公里火球擊中左手食指，導致遠端骨裂。不過昨日的「台日大戰」，陳傑憲拿著手套在外野守備，今日交手捷克，陳傑憲更拾起球棒，走上打擊區練打，且打出3支越過大牆的全壘打，陳傑憲拚戰精神也獲得全場球迷的掌聲、歡呼聲。陳傑憲練打後表示，打擊的方式跟平常不太一樣，「那疼痛感的話，我覺得難免，但至少我覺得它還可以在控制的範圍內。」他直言，還蠻滿意目前的身體狀況，「後續我不知道會怎麼樣，但至少我把自己隨時準備好。畢竟企圖心還是蠻強的，我自己認為我還蠻想在場上表現，不管好壞，但至少我還能站在場上。所以我盡我目前最大的能力去做好這件事情。」陳傑憲感謝教練團給他空間、時間去嘗試，「讓我去看看我目前能做什麼事情。打擊上我覺得還可以，那些疼痛是可以掌控的。但那只是練習，不知道比賽會發生什麼事情，但至少我現在是準備好了。」陳傑憲說，目前就是將自己的狀態準備好，等待面對比賽，「說難聽一點，剩下這幾場比賽，我們還有機會，所以誰都不想放棄，連我也是。」前役慘敗日本隊，陳傑憲說，因為今日要接「晚接午」，賽後大家很快就整理行李回飯店休息，沒特別集合講話，「但至少在賽前時，總教練給我們蠻多鼓勵，說我們都還有機會，剩下最後2場我們絕對要拿下來。看大家的神情，我覺得大家其實蠻正向的，蠻想要贏下勝利，我覺得企圖心大家都有出來。」陳傑憲直言，希望今天不只是心裡想贏，而是行動上要贏球，「所以我相信今天大家會不一樣。這場比賽還蠻重要的，我相信大家一定會盡自己最大的能力，然後為台灣爭取勝利。」中華隊總教練觀看完陳傑憲練打後表示，「恢復感覺還不錯，但還是要看他打完的感覺。」至於陳傑憲比賽後段是否能帶打，曾豪駒僅表示，「看他打完狀況。」