▲袁惟仁靈堂今、明兩日開放悼念。（圖／家屬提供）

兒女哀戚致意 家姊低調婉拒受訪

靈堂佈置簡約溫馨，重現彈吉他帥氣身影

音樂圈好友齊心照料袁媽媽

告別式與安葬資訊

時間地點： 告別式將於 3 月 10 日在台北市懷愛館（景行樓至忠三廳）舉行。





流程安排： 上午8點50分進行殯葬彌撒，9點50分舉行家祭，隨後隨即展開公祭。





長眠地： 遺體火化後，將長眠於新北市金山區的蓬萊陵園。





資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於2月2日病逝，享年59歲。其靈堂設於台北市國寶會館VIP室，今（7）日、明（8）日正式開放親友與粉絲前往弔唁，送小胖老師最後一程。兒子袁義與女兒袁融（梓蛋）抵達時向媒體致意表示辛苦了，他們帶了爸爸最愛的巧克力前來。袁惟仁家姊袁藹玲帶著母親前來，低調表示，訪問就不必了。盼能給予家屬空間。在家屬陸續抵達之後，隨後歌手柯以敏也抵達現場致意。兄妹倆低調向在場媒體鞠躬致意，連聲說著：「大家辛苦了。謝謝。」袁惟仁的母親由家姊袁藹玲默默陪伴在側，袁藹玲低調表示，不接受訪問，希望能保留平靜的空間給家人。靈堂位在會館3樓，遺照選用袁惟仁生前彈奏吉他照片，現場以粉色與白色的花卉作為主要佈置，並設有以花卉裝飾而成的十字架，桌上擺放著粉絲寫給他的追思賀卡。面對小胖老師的離開，演藝圈齊力協助，喪葬費用將由多位好友們為他設立的「小胖信託基金會」全額支付。款項會先匯給袁媽媽以支付相關費用，若有餘款，將嚴格依照信託設立的宗旨與契約，全數轉為袁媽媽未來的經濟扶助金，確保長輩的晚年生活無虞。在3月10日告別式之後，袁惟仁將長眠於新北市金山區的蓬萊陵園。