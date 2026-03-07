我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯以敏（如圖）從馬來西亞飛來台灣，送別音樂老友袁惟仁。（圖／邱曾其攝影）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2月2日病逝，令華語樂壇萬分不捨。曾與他有過深厚音樂交情的實力派歌手柯以敏，今（7）日低調現身靈堂弔唁，送老友最後一程。面對昔日音樂戰友的離去，柯以敏安慰家屬，更特別鼓勵袁惟仁的兒子袁義傳承父親的創作魂，也期盼小胖老師在另一個世界能放下牽掛。在靈堂內，柯以敏特別撥出時間與袁媽媽談話，安慰長輩喪子之痛。看著袁惟仁的愛子袁義，柯以敏表示，也很不捨，她地鼓勵他，面對喪父之痛必須堅強，更期許他能延續父親的才華與熱情：「要像爸爸一樣繼續創作！」談及與袁惟仁的交情，柯以敏回憶，兩人過去在音樂上結下深厚緣分，小胖老師不僅曾為她寫歌，更親自為她擔任製作人。不過，柯以敏坦言雙方已經有四、五年沒有碰面了。她自己也久未在大眾面前現身，她表示，即使從馬來西亞來台，也大多只會私下與老友陳國華、游鴻明碰面，鮮少在媒體或公開場合露面。儘管許久未見，柯以敏一直把這位老戰友放在心上，表示自己每次都會透過陳國華關心小胖老師的近況。這次聽聞噩耗，她坦言是透過游鴻明才得知的，當下感到非常突然與震驚。今天親自來到靈堂道別，柯以敏感念過去兩人合作的點滴，只盼望小胖老師能無牽無掛，安心地一路好走。