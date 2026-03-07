我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台捷大戰」今（7）日登場，中華隊開局就發動小球戰術，鄭宗哲、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）使用突襲短打，並靠著「雙盜壘」壓迫對手失誤，先馳得點，張育成又補上適時安打，中華隊開局取得2分領先。開局中華隊就頻繁發動小球戰術，面對捷克隊先發左投瓦克（Jan Novak），開路先鋒鄭宗哲首球就擺出短棒，巧妙點成三壘滾地球，成功站上一壘，雖然宋晟睿被三振，但費爾柴德同樣擺出短棒，造成投手下丘處理不及，費爾柴德同樣跑出內野安打。中華隊一出局攻佔一、二壘，此時輪到張育成打擊，中華隊發動速度戰，啟動「雙盜壘」戰術，鄭宗哲衝上三壘後，靠著對方傳球失誤，直接回到本壘，替中華隊先馳得點，費爾柴德進佔三壘。張育成把握得點圈機會，一棒將球打穿三遊防線，形成一支帶有1分打點的穿越安打，中華隊再添分數，取得2：0領先，隨後林安可一壘滾地球出局，吉力吉撈‧鞏冠遭到三振，中華隊1局上打完，取得2分領先。