2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台捷大戰」今（7）日登場，中華隊開局就發動小球戰術，取得2：0領先，2局上攻勢再起，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）把握把滿壘機會，一棒將球送向左外野看台，形成一支「大滿貫」，中華隊取得6：0領先。
中華隊開局先靠速度戰搶分 次局費爾柴德「滿貫彈」拉開分差
開局中華隊，運用速度戰，鄭宗哲、費爾柴德接連擺出短棒，點成內野安打，隨後發動「雙盜壘」戰術，再靠著捕手暴傳先馳得點，張育成把握機會，敲出穿越安打，中華隊取得2：0領先。
2局上中華隊攻勢再起，陳晨威在兩出局後敲安，隨後鄭宗哲、宋晟睿選到保送，滿壘局面下，輪到費爾柴德打擊，他鎖定捷克隊先發投手瓦克（Jan Novak）的變速球，一棒將球送上左外野看台，形成一支石破天驚的「滿貫彈」，助中華隊取得6：0領先。
費爾柴德開轟瞬間，東京巨蛋歡聲雷動，所有球迷的聲量完全壓過現場廣播，宛如身在臺北大巨蛋。
