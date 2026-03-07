我是廣告 請繼續往下閱讀

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁的靈堂於今（7）日、明（8）日開放弔唁。袁惟仁的兒子袁義在IG平台分享一張在靈堂內的自拍合影，畫面中他手持飲料、對著鏡頭比出「YA」手勢，而妹妹袁融也在後方的靈堂前百出俏皮地的姿勢和哥哥拍照。袁義在動態上寫下：「記得只要帶著溫暖來送他吧」，選用的背景音樂，是袁惟仁經典作品〈旋木〉，以溫馨且充滿愛的方式，送別父親。小胖老師靈堂的佈置，遺照選用他生前帥氣彈奏吉他的照片，周圍環繞著粉色與白色的花海，整體風格簡約溫馨。兄妹倆選擇用輕鬆、正向的態度面對離別，稍早進入靈堂前，也對在外守候的媒體表達謝意，他們表示，帶了爸爸最愛的巧克力前來。暫時未見袁惟仁前妻、袁融與袁義母親陸元琪身影。袁惟仁於2月2日病逝，享年59歲，靈堂設於國寶會館VIP室，今、明兩日上午10點到下午15點，開放大眾致意。袁惟仁的母親由他的姊姊陪伴在側，姊姊表示不受訪問。希望給家屬空間。袁惟仁告別式預計於3月10日在台北市懷愛館（景行樓至忠三廳）舉行，上午8點50分進行殯葬彌撒，9點50分舉行家祭，隨後隨即展開公祭。遺體火化後，將長眠於新北市金山區的蓬萊陵園。