2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台捷大戰」今（7）日登場，中華隊前2局靠著小球戰術以及「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的滿貫砲，前2局就取得6分領先。先發投手莊陳仲敖此役主投2.2局無失分，送出4次三振，退場後由旅美左投林昱珉接手。此役面對捷克隊，莊陳仲敖開局先被敲出二壘安打，以及送出1次四壞球保送，不過遇到失分危機時，莊陳仲敖回穩，單局送出3次，自己化解失分危機。2局下莊陳仲敖雖被敲安，但仍穩定抓下單局第3個出局數，不過在3局下兩出局後，莊陳仲敖對赫魯普（Marek Chlup）投出觸身球保送，由於用球數已達55顆，中華隊教練團決定換投，由旅美左投林昱珉登板「拆彈」，林昱珉不負眾望，用滾地球化解危機。總計莊陳仲敖此役主投2.2局無失分，用55球（39顆好球），被敲出2安，送出4次三振、1次四壞球保送、1次觸身球保送。