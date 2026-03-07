我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本球迷狂讚台灣的球迷很團結，啦啦隊應援也很強大，難怪中華隊氣勢飆升打贏捷克。（圖／翻攝Yahoo jp）

中華隊贏捷克首勝 日本球迷讚嘆台灣球迷+龐大啦啦隊文化

▲蔡阿嘎不斷分享東京巨蛋場內奇景，不僅滿滿台灣球迷進場，還玩起波浪舞，彷彿置身在台北大巨蛋。（圖／IG@yga0721)

台灣球迷把東京巨蛋變台北大巨蛋 日媒驚呆：明明在日本，卻不像日本

▲台灣球迷為了挺中華隊，搶票入場東京巨蛋應援。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）持續在東京巨蛋激戰，中華隊在小組賽前2戰不敵澳洲、日本後，今（7）日終於迎來關鍵突破，，替連2天陷入低氣壓的台灣球迷狠狠出一口氣。這場勝利不只讓台灣觀眾振奮，也吸引大批日本球迷關注，中華隊強大的「台式應援文化」再度成為話題焦點，不少人看到遠赴東京巨蛋力挺的台灣死忠球迷與龐大啦啦隊陣容，忍不住直呼：「真的好羨慕。」中華隊此役火力全開，今天以14：0擊敗捷克拿下首勝，不只穩住士氣，也讓東京巨蛋再度出現熟悉的「台式主場」氛圍。日本球迷在新聞底下討論這場比賽，除了關注戰況，也被台灣球迷的應援氣勢震撼，直言看著中華隊身後有一整群始終不離不棄的球迷力挺，「」甚至有人認為，台灣球隊在國際賽能展現韌性，和這種死忠應援文化多少有關。其中最吸睛的，還包括36人組成的啦啦隊CT AMAZE助陣，陣容橫跨各職棒球隊，包括中信兄弟的峮峮、短今，味全龍的林襄，樂天桃猿的孟潔、岱縈，統一獅的瑟七，以及台鋼雄鷹的一粒等人氣成員，都讓日本球迷表示：「峮峮甚至因為代言龍角散，，引發不少球迷討論；更有人因此開始關注台灣啦啦隊文化，，「」。就連YouTuber蔡阿嘎也在IG限動分享東京巨蛋的現場畫面，只見滿場台灣球迷把東京巨蛋當成台北大巨蛋，一起玩起整片看台的波浪舞，整齊畫面引發熱烈迴響。這些景象對不少日本觀眾來說，結合球迷、啦啦隊與大型應援團的棒球文化相當少見，因此看到中華隊今天終於拿下首勝，也紛紛留言替中華隊開心。事實上，本屆經典賽從開打第一天開始，東京巨蛋就已經被台灣球迷「染色」，即使是平日中午的比賽，看台仍出現滿滿「TEAM TAIWAN」旗幟與球衣，賽前還響起台式應援小號聲，加上啦啦隊女孩與大型應援團帶動節奏，讓日本媒體都忍不住形容，東京巨蛋出現的奇景，都深深感動日本球迷與媒體。