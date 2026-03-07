我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名日本球迷直言自己被籃籃迷倒，為了她還特地學中文、來台看球賽。（圖／籃籃IG@lan0716）

▲籃籃昨晚在東京巨蛋握拳許願的畫面被全球直播，而她的祈禱在今天終於實現，台灣拿下首勝。（圖／籃籃IG@lan0716）

2026世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋開打，前樂天桃猿啦啦隊隊長籃籃雖然已離開CT AMAZE陣容，但還是自掏腰包前往當地觀賽。而日本也出現籃籃的死忠粉絲，一名男大生昨（6）日透露，自己是為了籃籃才特地學中文的，上屆經典賽他在電視上看到籃籃應援的畫面，就覺得：「台灣（怎麼）有這麼可愛的女生」，希望今年台日可以一起在C組預賽晉級。據《東森新聞》報導，一名日本男大生近日到東京巨蛋朝聖WBC，他不只為了看球，更是為了追星，想在現場巧遇女神籃籃。男大生透露，「」。男大生表示自己除了為籃籃學中文，去年還有特地飛來台灣看籃籃跳舞，直言非常沉迷於籃籃的魅力，這次也搶到台灣對捷克的門票，製作中文看板貼上籃籃的照片，希望能順利與女神碰面。至於台日大戰支持哪一隊？男大生皺著眉頭思考後，還是回答自己身為日本人，會支持日本隊，但其他場賽事都挺台灣，希望台日可以一起晉級，到美國打8強賽。籃籃看到男大生的影片也被感動，特地分享到IG限時動態，希望粉絲能幫忙找到該名男大生：「我想見他，請幫我協尋他，太可愛了」。而籃籃在日本的魅力無法擋，昨晚於場邊應援時，還被轉播鏡頭特寫，拍下她緊握雙手為中華隊祈禱的畫面，該片段長達10多秒，讓網友也忍不住開玩笑說：「導播是不是籃籃粉絲」。籃籃昨晚看到中華隊輸日本雖然沮喪，但也呼籲大家不要氣餒，不論比數如何，都要繼續幫中華隊加油打氣，果然今日中華隊就不負眾望，以14:0的成績扣倒捷克，收下WBC首勝。