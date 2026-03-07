我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃昨晚在東京巨蛋握拳許願畫面被全球直播，而她的祈禱在今天終於實現。（圖／摘自 IG@lan0716）

▲中華隊費仔（Stuart Fairchild）今日在WBC對捷克，大棒一揮轟出滿貫砲，奠定中華隊大勝的基礎。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日中華隊對戰捷克隊的表現突出，2局上半台美混血的「費仔」費爾柴德擊出全壘打，讓中華隊先攻下4分。昨晚和日本隊比賽，他也擊出左外野界外全壘打，啦啦隊女神籃籃「祈禱被判為全壘打」的畫面頻頻出現、紅到國外，她今天看到費仔揮出滿貫砲，也興奮在Threads即時發文，粉絲直呼「祈禱成真」。也有資深球迷表明：「啦啦隊只服籃籃。」籃籃在WBC並不屬於被稱為「史上最強應援」的CT AMAZE 12人名單之一，但她「少女的祈禱」畫面一再出現，反而成為最受矚目的焦點之一，網友甚至搞笑留言：「導播是不是籃籃粉絲？」她昨晚的祈禱，到今天才實現，立刻興奮在Threads上寫道：「費仔滿貫砲啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊」有資深球迷忍不住讚道：「是不是真的棒球迷，眼神是藏不住的，籃籃真的是球迷，而不只是啦啦隊。」近年來台灣掀起啦啦隊女神熱，不過她們在球場上究竟是否喧賓奪主？也引起熱議，而這位坦言「啦啦隊只服籃籃」的資深球迷眼中，她是真正的棒球迷，不只是啦啦隊員而已，認為從她的眼神就看得出對棒球的熱愛，自稱「雖然只看了25年棒球還不算資深」，但他覺得老球迷們迷應該會懂他在講什麽。昨晚中華隊被日本隊打到0:13、提前結束落敗，球迷心情都很沉重，籃籃特別發文要大家「不要放棄」，果然今天中華隊和捷克的比賽，就打出14:0、提前結束的好成績，也讓大家為之振奮，期待中華隊後續對韓國也能拿出好表現。