我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃希望台灣球迷不論比賽比數如何，都不要放棄為中華隊應援。（圖／籃籃IG@lan0716）

▲籃籃在東京巨蛋握拳許願畫面被全球直播。（圖／籃籃IG@lan0716）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日開打，中華隊首戰以0：3輸給澳洲，昨（6）日晚間對決日本又以0：13的分數敗北，讓球員以及現場球迷都士氣低落。前樂天女孩（Rakuten Girls）總隊長籃籃昨晚在東京巨蛋觀賽，心情也很緊張，她事後於IG發文，呼籲球迷不要氣餒，「可不可以拜託大家，不管比數如何，不要放棄應援」。昨晚台日大戰中華隊接連失分，2局上就被拉開10分差距，讓現場球迷心情緊張，只能不斷大唱〈台灣尚勇〉應援曲替中華隊加油。而籃籃坐在觀眾席上也相當賣力，指揮球迷左右搖擺，自己也跟著舞動，這幕畫面被粉絲拍下，上傳到IG，表示從內野山頂拍到外野，都可以看到台灣人應援的熱情。籃籃見狀轉發這則限時動態，並同時號召球迷：「可不可以拜託大家，不管比數如何，不要放棄應援」，希望現場球迷可以持續為中華隊提升士氣。另外也有粉絲私訊籃籃，表示很感謝台灣的棒球就有她，「不管是樂天還是國際賽，在最緊張的轉播時刻看到你，覺得好心安，謝謝你一直在」，籃籃也回覆粉絲：「希望大家不要放棄，還有兩場，請為他們加油」。而籃籃的心始終與中華隊同在，昨日第5局下半中華隊進攻時，混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擊出一記3分全壘打，但偏向界外，在全場屏息等待主審判定期間，籃籃也被轉播鏡頭拍到緊握雙手，皺著眉頭祈禱的畫面，這幕其實也是無數台灣球迷的縮影。儘管費仔的關鍵一擊最終被判為界外，讓現場扼腕，但大家還是很期待中華隊今日的表現，希望能反撲成功，大勝捷克。