2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（7）日在「台捷大戰」以14：0提前7局扣倒捷克隊，開路先鋒鄭宗哲開局的突襲短打點燃中華隊進攻氣勢，賽中與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）2度發動「雙盜壘」戰術，賽後鄭宗哲表示，這些都是選手自主的想法，「主要因應場上的情況。做的時候就是覺得，如果這樣做會贏球，我們就做。」鄭宗哲此役扛中華隊開路先鋒、守二壘，5打席2打數1安打，另外選到3次保送，成功扮演攻勢發動機，談到開局的突襲短打，鄭宗哲坦言是他自己的想法，「就是為了就是要上壘，然後才有辦法有攻勢。」至於第3棒的費爾柴德也利用突襲短打上壘，鄭宗哲說，這些都是中華隊過去2天沒做到的事情，我覺得就是要做，這樣才會贏。」中華隊此役團隊跑出8次盜壘成功，刷新經典賽單場盜壘紀錄，其中鄭宗哲與費爾柴德聯手完成2次「雙盜壘」，「都是我們自己做的，目的確實是我們要得分、要一直得分，然後要得很多分，避免像上一屆的狀況發生。就是為了要得很多分。」鄭宗哲指出，看情蒐影片時，發現捷克隊投手較少牽制二壘，「所以在二壘的時候，確實就更大膽跑。主要因應場上的情況。做的時候就是覺得，如果這樣做會贏球，我們就做。」此役費爾柴德單場貢獻雙安、4打點，包含1發奠定勝基的滿貫砲，鄭宗哲說，「很替他感到開心。終於做了點什麼，他也感覺有鬆了一口氣。是好的開始，接下來就是明天，希望我們也都可以拿出一樣的表現。」鄭宗哲說，感覺得出來費爾柴德前面比較緊繃，「畢竟吞了一些三振，然後大家都很期待你，一直沒拿出來，那種感覺我也都懂。打出全壘打，我也替他鬆了一口氣。」對於明日的「台韓大戰」，鄭宗哲說，「就是很簡單，贏球而已。從現在開始就是準備明天，然後準備贏球。全力以赴，就這樣而已。」