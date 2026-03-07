我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人布魯諾（如圖）在音樂節目中，把自己的新歌獻給好友女神卡卡，做為她要結婚的獻禮。（圖／摘自 IG@iheartradio）

▲女神卡卡（左）與未婚夫麥可波蘭斯基（右）訂婚快兩年，她表示很快就要結婚了。（圖／美聯社／達志影像）

即將在本月底進入不惑之年的女神卡卡，終於決定要告別單身了！她親自在給好友火星人布魯諾的語音訊息中表示，和未婚夫麥可波蘭斯基「很快就要結婚」，希望布魯諾能夠幫他們選一首特別的歌曲作為獻禮，布魯諾聽完立刻說道：「我認得這個聲音，這是我的好朋友女神卡卡。」他把新歌〈Risk It All〉（放手一搏）獻給她和麥可，祝福他們要一起攜手走向往後的人生。女神卡卡身為橫跨樂壇與影視界的紅星，感情動向自然始終是各方矚目的焦點，她的未婚夫麥可波蘭斯基是位商人，彼此經由她的媽媽介紹，訂婚到現在快兩年，終於將在近期舉辦婚禮。女神卡卡並沒有對火星人布魯諾講明確切的婚禮日期，語氣卻洋溢著甜蜜與溫柔，充滿將為新嫁娘的喜悅，佳期顯然不遠，布魯諾也替她開心，將新歌〈Risk It All〉獻給她作為結婚、脫單的禮物。在這首歌的MV中，布魯諾與女主角舉行了婚禮，之後到了彼此都長出白髮，還會重看婚禮當天的照片、重溫那時的濃情蜜意，確實很符合女神卡卡即將出嫁的氣氛，布魯諾過去的歌曲包括〈Marry You〉、〈Just the Way You Are〉都很常被拿來用在婚禮上，現在他把〈Risk It All〉獻給女神卡卡，期待在她的加持之下，也能有一樣突出的好成績。這並非女神卡卡首度訂婚，她過去曾經分別和《芝加哥烈焰》男星泰勒金尼、大她18歲的經紀人克里斯汀卡林諾訂婚，泰勒長得高大、帥氣，兩人的搭配曾經是到看好，可惜彼此忙碌的演藝工作，造成聚少離多、最終分手收場。她和克里斯汀一度也被認為會修成正果，傳分手時，曾經被各方懷疑是受到《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏影響，她始終強調和布萊德利之間僅是良好的合作夥伴，事實證明，彼此後來各自又有不同的對象。麥可曾經透露希望與女神卡卡舉辦小型的婚禮，不想要弄得太奢華，就不知道現在是否還維持原先計劃？女神卡卡最新巡演預計4月中結束，歐美媒體推測婚期可能就在演唱會告一段落之後。