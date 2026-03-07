2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事今（7）日晚間將進行日本對決韓國的比賽，日本推出大聯盟老將、也是大谷翔平花卷東高校學長的菊池雄星先發，韓國則由12強賽曾出戰中華隊的高永表對決。這一場比賽將影響中華隊的晉級形勢，《NOWNEWS》也提供賽事直播、C組戰績表、先發投手名單和球隊的30人名單，提供讀者參考。

WBC日韓戰先發投手

菊池雄星出戰　先發對決韓國

現年34歲的菊池雄星，本季效力於大聯盟天使隊，憑藉穩定的三振能力與豐富的國際賽經驗，被總教練井端弘和委以重任，擔任抗韓先鋒。日本隊在昨日大勝中華隊後士氣如虹，期盼藉由菊池的強力投球奪下連勝，穩固分組領先地位。
 

▲現年34歲的菊池雄星，本季效力於大聯盟天使隊，憑藉穩定的三振能力與豐富的國際賽經驗。（圖／美聯社／達志影像）
韓國推高永表　保留柳賢振

韓國隊方面，先發投手並非原先各界預測的生涯大聯盟78勝名將柳賢振，而是由側投高永表擔綱。日本媒體《產經體育》分析，高永表曾在2021年東京奧運對陣日本隊時先發，當時繳出5局失2分的優異內容。南韓教練團顯然希望利用其獨特的放球點與速差，干擾日本隊強大的打線。

日韓戰牽涉台灣晉級態勢

這場晚間的日韓大戰之所以至關重要，是因為其結果直接影響中華隊所在的C組晉級情勢。由於中華隊先前接連負於澳洲與日本，若要爭取晉級複賽，除了今日必須擊敗捷克以保住一線生機外，更需密切關注分組其他對手的勝負關係與得失分率。由於WBC在戰績相同時會依序比較對戰成績與失分率，日本與韓國這場強強對決的結果，將決定各隊在積分榜上的相對位置，進而影響中華隊在後續賽程中是否仍保有晉級的可能性。

2026世界棒球經典賽　賽事轉播與免費直播資訊

📍愛爾達電視體育1台（MOD200台）
📍緯來電視台（有線電視72台）
📍東森新聞台（有線電視51台）
📍台視（有線電視8台）

⚾️經典賽網路轉播平台

📍Hami Video電視運動館


📍愛爾達ELTA.tv線上看


▲日本陣中巨星大谷翔平在對中華隊的比賽，全場繳出3安打、5 打點的驚人表現，更以「單局5打點」刷新了經典賽歷史新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」

⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽控）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國

🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績

🇹🇼中華：1勝2敗
🇯🇵日本：1勝0敗
🇰🇷韓國：1勝0敗
🇦🇺澳洲：2勝0敗
🇨🇿捷克：0勝3敗

2026世界棒球經典賽3/7出戰國家隊完整球員名單

🇯🇵日本隊30人參賽名單

🟡投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）

🟡捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）

🟡內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）

🟡外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）

▲WBC經典賽日本隊指定打擊大谷翔平在預賽第一場比賽就火力全開擊出三隻安打，只差一隻三壘安打就達成完全打擊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）
2026 WBC經典賽韓國隊30人參賽名單

投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。

捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。

內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。

外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。

▲在韓職重砲文保景與兩名韓裔美籍大聯盟強援惠特科姆（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）的聯手轟炸下，韓國隊最終以11：4輕鬆擊敗捷克隊，寫下本屆賽事的開門紅。（圖／美聯社／達志影像）
