2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事今（7）日晚間將進行日本對決韓國的比賽，日本推出大聯盟老將、也是大谷翔平花卷東高校學長的菊池雄星先發，韓國則由12強賽曾出戰中華隊的高永表對決。這一場比賽將影響中華隊的晉級形勢，《NOWNEWS》也提供賽事直播、C組戰績表、先發投手名單和球隊的30人名單，提供讀者參考。
WBC日韓戰先發投手
菊池雄星出戰 先發對決韓國
現年34歲的菊池雄星，本季效力於大聯盟天使隊，憑藉穩定的三振能力與豐富的國際賽經驗，被總教練井端弘和委以重任，擔任抗韓先鋒。日本隊在昨日大勝中華隊後士氣如虹，期盼藉由菊池的強力投球奪下連勝，穩固分組領先地位。
韓國推高永表 保留柳賢振
韓國隊方面，先發投手並非原先各界預測的生涯大聯盟78勝名將柳賢振，而是由側投高永表擔綱。日本媒體《產經體育》分析，高永表曾在2021年東京奧運對陣日本隊時先發，當時繳出5局失2分的優異內容。南韓教練團顯然希望利用其獨特的放球點與速差，干擾日本隊強大的打線。
日韓戰牽涉台灣晉級態勢
這場晚間的日韓大戰之所以至關重要，是因為其結果直接影響中華隊所在的C組晉級情勢。由於中華隊先前接連負於澳洲與日本，若要爭取晉級複賽，除了今日必須擊敗捷克以保住一線生機外，更需密切關注分組其他對手的勝負關係與得失分率。由於WBC在戰績相同時會依序比較對戰成績與失分率，日本與韓國這場強強對決的結果，將決定各隊在積分榜上的相對位置，進而影響中華隊在後續賽程中是否仍保有晉級的可能性。
2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽控）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：1勝2敗
🇯🇵日本：1勝0敗
🇰🇷韓國：1勝0敗
🇦🇺澳洲：2勝0敗
🇨🇿捷克：0勝3敗
2026世界棒球經典賽3/7出戰國家隊完整球員名單
⚾🇯🇵日本隊30人參賽名單
🟡投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
🟡捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
🟡內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
🟡外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾2026 WBC經典賽韓國隊30人參賽名單
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
