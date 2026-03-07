我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣（如圖）帶貓咪搭高鐵，為了哄貓咪而抱進外套裡，違反高鐵運載寵物需要以外龍裝載的原則。（圖／翻攝自林逸欣IG@sharalinmusic）

▲關於搭高鐵中途塞貓進外套一事，林逸欣公開道歉。（圖／翻攝自林逸欣IG@sharalinmusic）

女星林逸欣（Shara）日前為了將救援的小貓親自交給領養人，特地帶著貓咪從台南搭乘高鐵北上前往台北。不料在車程中，因不忍小貓不斷發出叫聲，便將貓咪從寵物籠中抱出，並塞進自己的外套裡安撫。然而，此舉明顯違反了大眾運輸工具的寵物攜帶規定，引發網友砲轟。對此，林逸欣也迅速在留言區致歉，坦承自己的行為太無知。據了解，林逸欣這趟高鐵行程的初衷，是為了將準備送養的貓咪從台南護送至台北，親手交給未來的新飼主。她在社群平台分享了這段搭車影片，畫面中，她戴著口罩坐在高鐵座位上，而一隻小貓則安穩地窩在她的外套裡。她原本開心地在畫面上方寫下：「抱起來秀秀就不哭了」，分享自己安撫毛小孩的方法。不過，根據台灣高鐵的乘車規定，旅客攜帶犬貓等寵物乘車時，必須將其安置於尺寸符合規定的寵物箱或提袋內，且在車站及列車內，寵物的頭、尾及四肢均不得露出。林逸欣在車廂內將小貓抱出提籠的舉動，立刻引發網友批評，認為她身為公眾人物卻帶頭做了不良示範。面對網友的指正，林逸欣在留言區親自回覆網友，坦承錯誤並道歉，「抱歉是我做了錯誤示範，因為以前也沒帶過小貓搭高鐵 ，只帶過不敢放出來的老貓)，太無知了。」林逸欣表示，她看留言才驚覺高鐵上是不能把寵物放出來的，她向大眾保證：「下次不敢了。」