▲猴界之光Panchi擄獲眾人芳心，Lisa也變成小粉絲。（圖／IG@lalalalisa_m）

Lisa也愛上Panchi 帶媽媽玩偶朝聖超萌

Panchi是誰？慘被猴子霸凌、手抱猴子娃娃爆紅

日本獼猴Panchi（又譯Punch）去年7月26日出生於日本市川市動植物園，因為長期被其他猴子欺負，只好抱著一隻紅毛猩猩玩偶到處行動，牠甚至把玩偶當媽媽依偎入睡，可愛模樣在網路上迅速爆紅，也讓動物園參觀人潮暴增。這隻話題小猴近日連南韓天團BLACKPINK成員Lisa都被圈粉，她特地帶著同款猩猩娃娃前往動物園朝聖，「女神追星猴子」的畫面曝光後立刻引發討論。近日，BLACKPINK成員Lisa被Panchi迷倒，她趁著到東京工作的空檔特地跑去市川市動植物園朝聖，今天更在IG分享現場照片，只見她穿著灰色上衣搭配牛仔褲與毛帽，手上拿著與Panchi同款的猩猩玩偶，對著遠方的小猴子開心打招呼，還用手機記錄Panchi的身影，貼文附上欣慰與愛心表情符號，粉絲心情完全藏不住。小猴Panchi去年7月26日出生於市川市動植物園，因母猴放棄育兒，只能由保育員一手照顧長大。由於牠在猴群中常被其他猴子欺負排擠霸凌，所以總是緊緊黏著飼育員，若飼育員不在，就改抱著紅毛猩猩玩偶行動，就連睡覺也不離身，像是把娃娃當成媽媽一樣依賴。這個畫面被遊客拍下後在社群瘋傳，可愛又讓人心疼的模樣迅速爆紅，動物園方面也透露，自2026年2月起，因為Panchi在網路上的人氣飆升，園區參觀人數確實增加不少。保育員也透露，現在已有4隻猴子願意和Panchi互動，其中還有2隻母猴會溫柔照顧牠，現在每天晚上Panchi都會回到室內的小房間，抱著那隻「玩偶媽媽」一起入睡。當被問到如果有一天Panchi不再黏著飼育員，會不會覺得有點感傷時，保育員哥哥反而笑著說：「我會很開心。」因為那代表牠已經真正融入猴群，正在自己的群體裡好好長大。